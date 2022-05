Takto bude vyzerať svet o 5 rokov. Odborníci predstavili 3 možné scenáre

V priebehu 5 rokov sa toho môže zmeniť neúrekom. Stačí sa obzrieť do minulosti na posledné 3 roky, kedy ľudstvo zasiahla pandémia koronavírusu a posledných niekoľko mesiacov navyše s hrôzou sledujeme dianie na Ukrajine. Odborníci vytvorili niekoľko scenárov, ako môže svet vyzerať o 5 rokov.

Opatrenia poľavili a zdá sa, akoby sa svet po pandémii pomaly vracal do normálu. Experti však varujú, že pandémia úplne neskončí ešte najmenej najbližších 5 rokov. Ako sa situácia vyvinie, závisí od ľudí. Organizácia International Science Council (ISC), ktorá spája vedcov z celého sveta, preto vytvorila 3 možné scenáre, ktoré ukazujú, ako môže vyzerať svet v pomerne blízkej budúcnosti, teda v roku 2027.

Ako informuje portál Science Alert, na vytváraní scenárov sa podieľala skupina 20 vedcov z oblasti virológie, verejného zdravia, ekonomiky, etiky či sociológie. Samozrejme, nikto nemá vešteckú guľu, ktorá nám ukáže presnú budúcnosť. Scenáre sú teda pomyselnými ilustráciami, ako to môže v budúcnosti vyzerať.

Prvý scenár

V súčasnosti je celosvetovo plne zaočkovaných približne 61 % dospelých ľudí. Ak by sa nechalo proti koronavírusu zaočkovať 80 % dospelej populácie, výrazne by sa znížila šanca, že nás pandémia opäť nepríjemne zasiahne. Zachránilo by to množstvo životov a zredukovala by sa aj šanca, že sa objavia nové nebezpečné varianty.

Samozrejme, to by sa pozitívne odrazilo na duševnom zdraví ľudí, ale aj na ekonomickej situácii. Aj keď vedci vytvorili aj pozitívny scenár, je jasné, že koronavírusu sa celkom nezbavíme, bude ale zvládnuteľnejší. Avšak vzhľadom na to, ako sa situácia vyvíja v súčasnosti, je málo pravdepodobné, že sa naplní práve tento scenár. Vedci vyčítajú vládam krajín, že sa sústredia na seba namiesto toho, aby efektívne spolupracovali.

Druhý scenár

V rámci druhého scenára vedci rátajú s tým, že zaočkovanosť dospelej populácie ostane pod hranicou 70 %. V takom prípade budú nemocnice v rôznych krajinách opakovane preplnené pacientmi s vážnymi príznakmi koronavírusu. Budú potrebné ďalšie očkovania, ako aj lieky. Dôjde k prehlbovaniu globálnych nerovností.

Hrozí, že sa budú objavovať ďalšie nebezpečné varianty koronavírusu. Vedci varujú, že hlavy štátov by nemali zaspať na vavrínoch a myslieť si, že nebezpečenstvo je zažehnané len preto, lebo klesla mortalita. Niektoré skupiny ľudí čakajú náročné roky, ohrozené sú najmä ženy, deti a seniori. Ekonomicky slabším krajinám hrozí kolaps zdravotníctva a prehlbujúca sa potravinová kríza.

Tretí scenár

Tretí scenár je najmenej optimistický. Vedci sa obávajú toho, že v budúcnosti budú krajiny spolupracovať ešte menej a nedôvera ľudí vo vládu vlastnej krajiny sa bude prehlbovať. Následkom toho sa dá zaočkovať v budúcnosti menej ľudí. V rámci najhoršieho scenára sa dá zaočkovať menej ako 61 % dospelej populácie.

Niektoré chudobné krajiny ešte stále majú len obmedzený prístup k prvým dávkam vakcíny. Následkom toho vírus stále nie je pod kontrolou a vo svete sa objavujú krajiny, kde je situácia kritická. Odborníci trvajú na tom, že ak sa chceme takémuto scenáru vyhnúť, je potrebné, aby ľudia dôverovali odborníkom a aby krajiny medzi sebou spolupracovali.

Zároveň je nutné bojovať so zväčšujúcou sa priepasťou v oblasti vzdelania a zdravia. Krajiny by nemali zabúdať ani na klimatické ciele, či už krátkodobé alebo dlhodobé. Práve zhoršujúca sa klimatická kríza môže prispieť k tomu, že pandémie budú v budúcnosti horšie a potrvajú dlhšie.