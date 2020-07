Takto bude vyzerať Crash Bandicoot na mobile. Tvorcovia zverejnili prvý trailer, dostupnosť hry poteší

Už je to nejaký ten piatok, čo sme vás na našom webe informovali o vzniku novej mobilnej hry Crash Bandicoot. Uniknuté zábery okrem iného prezradili, že za hrou bude stáť spoločnosť King, teda tvorca úspešných mobilných hier Candy Crush Saga či Bubble Witch Saga. Mobilný Crash už sa dokonca objavil aj v obchode Google Play, spoločnosť Activison, ktorá je vlastníkom King, však až teraz zverejnila oficiálny trailer.

Nekonečná „utekačka“ v nových leveloch

Crash Bandicoot: On the Run! je názov novej mobilnej hry od tej istej spoločnosti, ktorá slávnu hernú postavičku priviedla k životu na hernú konzolu Play Station. Oficiálny príchod obľúbeného hrdinu Crasha Bandicoota a jeho bandy oznámila spoločnosť Activision prostredníctvom traileru, ktorý sľubuje ďalšiu návykovú hru na mobilné zariadenia, s ktorou ich z ruky hodiny nespustíte.

Ako už bolo dávnejšie avizované, pôjde o endless runner hru, v ktorej bude Crash utekať dopredu a vašou úlohou bude vyhýbať sa rôznym prekážkam. Samozrejmosťou budú aj jednotlivé levely, ktorých náročnosť sa bude postupne stupňovať na čo najťažšie úrovne. Hráčov pritom čakajú celkom nové levely, ako prezrádza oficiálna upútavka nižšie.

Dostupný pre Android aj iOS

Z nových informácií však poteší dostupnosť pre zariadenia. Najskôr to totiž vyzeralo tak, že mobilný Crash Bandicoot bude dostupný len pre majiteľov smartfónov a tabletov s Androidom. Najnovšie už ale vieme, že hra bude dostupná aj pre majiteľov zariadení s operačným systémom iOS.

Hra by mala poskytnúť aj možnosť online multiplayeru a hráči si budú môcť upravovať svoje postavičky podľa vlastných predstáv. Hra bude dostupná zadarmo, avšak nejaké tie investície budú k dispozícii, pokiaľ budete chcieť Crash Bandicoot: On the Run! hrať so všetkými funkciami, ktoré ponúkne.

Novinka bude dostupná k stiahnutiu niekedy v priebehu tohto roka. Pokiaľ chcete byť medzi prvými, kto sa ku hre dostane a získať za to aj špeciálnu odmenu, predregistrovať sa môžete prostredníctvom toho webu.