Tajomstvo tohtoročných Zlatých glóbusov: Ricky Gervais si najal 15 právnikov, aby mohol povedať tento jeden vtip

Komika Rickyho Gervaisa netreba nikomu zvlášť predstavovať. Servítku si pred ústa nedáva, prakticky nič mu nie je sväté a je úplne jedno, či je v živom vysielaní alebo nie. Notoricky známy je tým, že si dokáže vystreliť zo všetkého, čo dokázal už neraz aj pri moderovaní slávnostného ceremoniálu odovzdávania Zlatých glóbusov, napríklad aj tento rok. Uraziť svojimi vtipmi však nikdy nikoho nechce a z mnohých rokov praxe už vie, čo si môže dovoliť a čo nie.

Aj keď si už na tohtoročné Zlaté glóbusy spomenie len málokto, otvárací monológ jeho moderátora, slávneho britského komika Rickyho Gervaisa, sa do dejín nezmazateľne zapísal. Prakticky ako každý jeden ročník, ktorý Ricky moderoval. Dôvodom sú, samozrejme, (ne)vhodné vtípky, ktorým počastoval mnohých prítomných v sále, ale aj iných na opačnom konci zemegule. Pripomeňme si ale to spomínané tohtoročné odovzdávanie Zlatých glóbusov, ktorých hostiteľom Ricky opäť bol a ku ktorému sa po mesiacoch vrátil aj portál Unilad.

Kvôli Mačkám 15 právnikov

O otváracom monológu i samostatných vstupoch sa toho v médiách už popísalo dosť. Gervais si počas priameho prenosu opäť servítku pred ústa nedával a terčom jeho vtipov boli viaceré známe osobnosti i svetové udalosti, v neposlednom rade ale aj filmy a medzi nimi aj ten najhorší – muzikál Mačky (Cats).

Počas úvodného monológu Ricky dával jednu trefnú poznámku za druhou, okorenené boli aj vulgarizmami, ktoré v priamom prenose réžia cenzurovala pípaním. Mnohí si už počas sledovania prenosu hovorili, či si vôbec niečo také môže moderátor dovoliť. Odpoveď je, že môže. Ako však nedávno Gervais priznal, nebolo to až také jednoduché.

Ako totiž vysvetlil, na to, aby jeden konkrétny vtip mohol použiť, najal si pre istotu 15 právnikov, ktorí mu mali zaistiť beztrestnosť toho celého. A napokon sa to podarilo, aj keď ho mnohí odhovárali od použitia jedného konkrétneho slova vo vtipe, ktoré nakoniec aj tak skončilo vypípané. Podľa Rickyho to ale aj tak stálo za to. O aký vtip išlo?

Judi Dench si rada líže p**ku

Ako sme spomínali, predmetom Rickyho narážky bola filmová adaptácia muzikálu Mačky, ktorá nedopadla podľa predstáv filmového štúdia a azda neexistuje človek, ktorý by o výslednom diele nepovedal, že šlo o najhorší film, aký kedy vznikol. Vo svojom príhovore to povedal aj sám Ricky, ktorý uviedol, že muzikál Mačky sú to najhoršie, čo sa mačkám mohlo udiať, dokonca je to horšie než psy. Tu ale Ricky neskončil a pokračoval v príhode o tom, že jedna z hviezd filmu, uznávaná Judi Dench, samotný film obraňovala.

„Judi Dench film obraňovala a povedala, že to bola rola, pre ktorú sa narodila, pretože… Nie, tento nasledujúci vtip nemôžem povedať,“ stránil sa počas príhovoru Ricky na Glóbusoch, potom ho ale predsa len dokončil. „Bola to rola, pre ktorú sa narodila, pretože nič nemá radšej, ako ležať na koberci, zdvihnúť si nohyu a lízať si vlastnú p**ku,“ zaklincoval vtip Gervais. Po ňom, samozrejme, sa v sále medzi prítomnými okrem smiechu zdvihla aj malá vlna obáv, či to, čo práve moderátor povedal, bolo v poriadku.

Vypípané prehovory

Ako sa ukázalo, bolo. V televíznom prenose nadávka neodznela (aj keď zrejme každému bolo jasné, čo „v pípaní Ricky“ povedal) a Gervais mal poistené u právnikov, že mu nič nehrozí. Napokon ale aj sám priznal, že práve od slova „p**ka“ ho všetci odhovárali. Gervais sa ale bránil, že anglické slovo „minge“ je len jemným pomenovaním vagíny a dokonca slušnejšie ako slovo „vagína“ samotné. S tým ale skupina najatých právnikov nesúhlasila, pretože „minge“ je v angličtine (a aj jeho slovenská variácia) hanlivým výraz om pre vagínu. Ricky ich ale napokon presvedčil a slovo použil.

A aj keď sa mnohí nad tým pohoršovali, všetko dobre dopadlo. Ricky Gervais je totiž trieda a na jeho vtipy si už mnohí zvykli. Okrem výstrelkov na adresu Judi Dench odzneli aj narážky na Islamský štát, pedofilov v radoch cirkvi a mnoho ďalších. Gervais dokonca pravidelne aj apeluje na drogovú či alkoholovú závilosť slávnych hviezd. Pred hercom a režisérom Melom Gibsonom dokonca niekoľkokrát na to upozornil a pre istotu si svoj drink od moderátorského stolíka bral. Bál sa totiž, že by mu ho Gibson vypil.