Filmová verzia slávneho muzikálu Cats je najhorším filmom roka 2019. Zlatú malinu dostal aj John Travolta

Najviac Zlatých malín v 40. ročníku udeľovania anticien za to najhoršie, čo v uplynulom roku priniesol filmový priemysel si vyslúžil filmový muzikál Cats.

Snímka, ktorá mala v hre osem nominácií, napokon získala šesť trofejí. Vyhlásili ju za najhorší film, James Corden a Rebel Wilson sa stali najhorším hercom a herečkou vo vedľajších úlohách, Tom Hooper najhorším režisérom a spolu s Leem Hallom sa postaral aj o najhorší scenár. Šiestu malinu si Cats vyslúžili v kategórii Najhoršie spojenie na filmovom plátne.

Dve anticeny organizátori udelili snímke Rambo: Posledná krv, ktorú vyhlásili za Najhorší remake, rip-off alebo pokračovanie a tiež Najväčšiu neúctu voči ľudskému životu alebo verejnému majetku.

Najhorším hercom a herečkou minulého roka sú John Travolta (The Fanatic a Trading Paint) a Hilary Duff (The Haunting of Sharon Tate).

Jedinú pozitívnu cenu roka, Razzie Redeemer Award udelili Eddiemu Murphymu za titulnú rolu v životopisnom filme Volám sa Dolemite.

Víťazi a víťazky 40. ročníka udeľovania anticien Zlaté maliny:

Najhorší film: Cats

Najhorší herec: John Travolta – The Fanatic a Trading Paint

Najhoršia herečka: Hilary Duff – The Haunting of Sharon Tate

Najhorší herec vo vedľajšej úlohe: James Corden – Cats

Najhoršia herečka vo vedľajšej úlohe: Rebel Wilson – Cats

Najhoršie spojenie na filmovom plátne: Hociktorí dvaja poloľudia / polomačky – Cats

Najhoršia réžia: Tom Hooper – Cats

Najhorší scenár: Cats – Lee Hall a Tom Hooper

Najhorší remake, rip-off alebo pokračovanie: Rambo: Posledná krv

Najväčšia neúcta voči ľudskému životu alebo verejnému majetku: Rambo: Posledná krv

Razzie Redeemer Award: Eddie Murphy – Volám sa Dolemite