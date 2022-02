10 skvelých tipov na jarné výlety po Slovensku, pri ktorých zabudnete na negatívne správy o vojne na Ukrajine

Nechajte sa inšpirovať naším výberom zaujímavých, neraz netradičných, no dozaista atraktívnych miest na Slovensku, za ktorých spoznávaním sa vám (ak ste tak doposiaľ neurobili) určite odporúčame vydať. Ignorovať by ste nemali ani odkazy na naše ďalšie články ukryté v dnešnom výbere, ktoré vám ukážu mnoho výnimočných lokalít. Teraz však už stačí len čítať a vyraziť.

Miesto, ktoré svojou atmosférou a divokou vegetáciou evokuje tajomný tropický prales. Tak sme vám kedysi prezentovali Haluzickú tiesňavu, ktorá je pre väčšinu Slovákov pomerne málo známym miestom. Prírodná pamiatka vyhlásená v roku 1963 nazývaná aj Prierva, Haluzický výmoľ či Sprašová súteska je dlhá asi 1,5 km a okolité svahy a steny siahajú až do výšky 50 metrov. Tiesňava je miestami široká až 200 metrov a neustále sa rozširuje. Haluzický potok totiž tiesňavu neustále formuje. Tiesňava je turistickým lákadlom najmä pre atmosféru, ktorú dolina potoka spolu s bujnou vegetáciou vytvára. Mini tropický prales, ktorý Haluzická tiesňava evokuje u mnohých návštevníkov, je úžasným miestom na relax a odpočinok v prírode. Viac o Haluzickej tiesňave nájdete v našom staršom článku.

Mnohí ho považujú za ruinu, iný nevedia, že vôbec existuje. V skutočnosti však patrí k najväčším hradom vystavaných na vrchoch v Európe. Pustý hrad patrí medzi najobľúbenejšie miesta víkendových výletov v okolí Zvolena, ale aj širšom okolí krajského mesta Banská Bystrica. Hradisko na vrchu nad sútokom Hrona a Slatiny pri meste Zvolen má dlhú a bohatú históriu. Archeologické nálezy potvrdili existenciu pravekého kamenozemného valu, na ktorom bola neskôr postavená stredoveká hradba. Najstaršia stavba Pustého hradu, ako ho poznáme dnes, je pritom hradná veža, ktorá stojí na najvyššom bode hradného vrchu od 12. storočia. Viac informácií o Pustom hrade nájdete na tomto odkaze.

Rozhľadňa Terchovské srdce, Žilinský kraj

Táto 30 metrová rozhľadňa sa nachádza nad obcou Terchová. Tvorí súčasť náučného chodníka na vrchu Oblaz. Rozhľadňa má tri poschodia a stojí presne na mieste, kde bola umiestnená šibenica vo filme Jánošík. Svojím tvarom má túto šibenicu dokonca pripomínať. Vyhliadková veža bola otvorená v októbri v roku 2015. Ak však máte do Terchovej ďaleko no nápad s rozhľadňou vás zaujal, potom si neváhajte prezrieť náš prehľad 10 najkrajších rozhľadní Slovenska, ktoré vám ponúknu rozprávkový výhľad.

Slavošovský tunel, Košický kraj

Slavošovský tunel je najdlhším pozostatkom tzv. Gemerských spojok, železničnej trate, ktorá mala zachrániť dopravnú situáciu na juhu Slovenska po Viedenskej arbitráži. Jeho výstavba začala v roku 1941 a dokončená bola o 8 rokov neskôr a teda v roku 1949. Presne vtedy boli Slovensku vrátené „ukradnuté“ územia. Tunel teda úplne stratil význam. Dnes je asi najznámejším železničným tunelom na Slovensku a patrí medzi vyhľadávané turistické destinácie. Vlakov sa báť nemusíte. Nie sú tu totiž žiadne koľajnice a nikdy ani neboli. Slavošovským tunelom nikdy vlak neprešiel. Len množstvo turistov, ktorí našli kúsok odvahy prejsť sa 2,4 kilometrov dlhým opusteným tunelom.

Priečne sedlo, Prešovský kraj

Ak patríte medzi nadšencov horskej turistiky, potom pre vás máme tip na technicky najnáročnejší turistický chodník v Tatrách. Je ním Priečne sedlo leží medzi Širokou a Priečnou vežou vo výške 2352 m.n.m. Prístup do sedla vedie po turisticky značených chodníkoch z dvoch smerov, a to z Téryho a Zbojníckej chaty. Obe trasy sú kvôli svojej obtiažnosti už od prvej polovice 20. storočia zabezpečené reťazami. Ak ste už toto miesto navštívili, potom možno ďalšiu inšpiráciu nájdete v našom článku 8 najťažších a najnebezpečnejších turistických trás v Tatrách, kde môžete preveriť svoje schopnosti i odvahu. Nezabúdajte však, že ešte platí na našich horách zimná uzávera, a to znamená, že na niektoré miesta sa ešte nedostanete.

Beňatinské jazero, Košický kraj

Ak patríte medzi tých, ktorí si voľné dni radi užijú pri vode, potom zbystrite svoju pozornosť. Táto lokalita je totiž práve pre vás. Slovenské Plitvické jazero. I tak mnohí prezývajú jazero Beňatina, bývalý travertínový lom, ktorý zaplavila spodná voda. Voda v jazere je síce studená, no veľmi čistá. Keď sa oteplí dokonca sa v nej dá na vlastné riziko aj kúpať. To je dobrá správa v tomto období pre otužilcov. Zaujímavosťou je aj načerveno sfarbený odtlačok pravekej ryby, ktorá sa pýši na útese. Aj vďaka nej ho niektorí nazývajú Beňatinská veľryba. V skutočnosti je však známe, že sa v tomto bývalom kameňolome našla skamenelina 5 metrov dlhej ryby.

Lysá stráž, Prešovský kraj

Zalesnený vrch s nadmorskou výškou 696 m. n. m. je podľa portálu Kam na výlet známy svojím archeologickým náleziskom z doby bronzovej. Je ideálnym na popoludňajší výlet pred západom slnka, ktorý si tak budete môcť vychutnať priamo na jeho vrchole.

Suchá Belá, Košický kraj

Vráťme sa opäť k turistike a k podľa mnohých najkrajšiemu národnému parku našej krajiny. Suchá Belá je (podľa počtu návštevníkov) najobľúbenejšou dolinou Slovenského raja. Priechod dolinou trvá približne 2 hodiny, no tým, ktorí si počas prechádzky radi užívajú pohľad na okolitú prírodu, bude trasa trvať určite o niečo dlhšie. Suchá Belá totiž ponúka prekrásne pohľady na dielo prírody. Tiesňava a niekoľko vodopádov vám ukážu pravú tvár Slovenského raja. V doline Suchá Belá nájdete i niekoľko vodopádov, pričom najvyšší, Mišov vodopád, meria až 29,5 metra. Ak sa vám nápad so Slovenským rajom pozdáva, odporúčame i náš starší článok – Slovenský raj: 5 najkrajších trás, ktoré by mal aspoň raz navštíviť každý Slovák.

Príkra, Prešovský kraj

Ak patríte medzi ľudí, ktorí radi navštevujú miesta s prívlastkom NAJ, potom by ste obec Príkra rozhodne obísť nemali. Je totiž najmenšou obcou na Slovensku, kde dnes žije už len 7 obyvateľov. Okolité lesy sú pre svoj význam a jedinečnosť chránené a nájdete tu až 300-ročné stromy. Najmenšia obec našej krajiny si vytrpela i útrapy druhej svetovej vojny, kedy sa cez ňu v roku 1944 prehnala frontová línia, čo väčšinu obce ťažko poškodilo. V Príkrej nájdete aj významnú kultúrnu pamiatku – drevený chrám svätého Michala archanjela. Zoznam 10 najmenších obcí na Slovensku, kde akoby zastal čas nájdete na tomto odkaze.