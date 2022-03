Tajomný symbol „Z“ novej ruskej ideológie: Objavil sa na tankoch a rozšíril medzi ľudí. Lepia si ho na autá aj tričká

Pred týždňom sme vám priniesli článok o záhadnom znaku „Z“, ktorý sa objavil na ruských tankoch. Tento symbol doslova ožil a dostal sa aj za hranice vojnových zón. Začali ho používať ruské nacionalistické skupiny a dokonca si ho umiestnil na dres ruský gymnasta, píše Insider.

Spočiatku sa o ňom hovorilo ako o vojenskom označení na tankoch. „Z“ bolo na nich nasprejované bielou farbou a ľudia začali premýšľať nad tým, čo znamená. Teraz však prichádza z rôznych smerov. To ale nie je dobrá správa. Stalo sa symbolom ruského nacionalizmu a výkrikom na podporu Putina. Čo v tomto prípade znamená, priamou podporou vojenských konfliktov a krvyprelievania.

Spustila sa verejná propagandistická kampaň

Insider objasnil, že prvýkrát bol symbol spozorovaný 22. februára na ruských vojenských vozidlách, ktoré to mali namierené do Doneckej oblasti. Ako už vieme, stalo sa tak dva dni pred štvrtkom, ktorý sa zapísal do smutnej histórie ako deň, kedy začala vojna. Ide teda o nový znak, ktorého presná interpretácia dodnes nie je potvrdená. Mnohí si ju však vysvetľujú po svojom.

Kamil Galeev, ktorý sa zaoberá témami ľudských práv, na Twitteri objasnil jeho možné významy. Hovorí aj o spustení propagandistickej kampane, ktorej cieľom je získanie podpory verejnosti k ruskej invázii na Ukrajine. Tu dodávame, že v Rusku podliehajú propagande aj štátne médiá a správy a preto ľudia dostávajú skreslené informácie o tom, čo sa na Ukrajine aktuálne deje.

Galeev označil „Z“ symbolom novej ruskej ideológie a národnej identity. Dodal, že niektorí jeho význam spájajú s ruským pojmom, ktorý v preklade znamená „Za víťazstvo“ a ďalší si ho vysvetľujú ako „Z“ – „Západ“. Čo má byť priama podpora vojakov, ktorí tiahnu na západ.

Let’s discuss what’s happening in Russia. To put it simply, it’s going full fascist. Authorities launched a propaganda campaign to gain popular support for their invasion of Ukraine and they’re getting lots of it. You can see „Z“ on these guys‘ clothes. What does it mean? 🧵 pic.twitter.com/F2zjcpJCDZ — Kamil Galeev (@kamilkazani) March 6, 2022

„Z“ sa objavilo aj na autách, ľudia sa s ním hrdo fotia

Nezostalo iba pri tankoch, ale „Z“ začali ľudia umiestňovať na svoje autá, dodávky alebo sa dokonca objavilo na vozidle pohrebnej služby. Ľudia sa rozostavujú do tvaru tohto písmena, aby vyjadrili svoj názor. Insider spomína, že 4. marca aj dav proruských srbských demonštrantov mával s týmto symbolom.

Here you see terminally ill children from hospice and their parents making a Z formation. Yes, Russians are forcing terminally ill children dying from cancer, and their families to declare their support to Russian invasion of Ukraine. See letters Детский хоспис? Hospice for Kids pic.twitter.com/3yeHMPWXl0 — Kamil Galeev (@kamilkazani) March 6, 2022

Ruský gymnasta na stupni víťazov vedľa ukrajinského víťaza s písmenom „Z“ na hrudi

Zašlo to ešte oveľa ďalej. Iba pred niekoľkými hodinami svet obletela správa o kontroverznom incidente, ktorý sa odohral počas Svetového pohára v športovej gymnastike v Dauhe, píše The Guardian.

Ruský gymnasta Ivan Kuliak, ktorý získal bronzovú medailu, si na stupienok víťazov zastal vedľa zlatého ukrajinského gymnastu Illiu Kovtuna s písmenom „Z“ na svojom drese. Voči Kuliakovi bolo zahájené disciplinárne konanie, ktoré napokon viedlo k rozhodnutiu, že od dnes už na Svetovom pohári ruských a bieloruských gymnastov neuvidíte.

Just saw that Russian gymnast Ivan Kuliak wore ‚Z‘ symbol at the World Cup in Doha yesterday to show his support for the war in Ukraine. Can’t think of a more disgusting thing to do and a better reason to ban Russia from sporting events altogether instead of current half measures pic.twitter.com/1rmV5UNQnR — Tadeusz Giczan 🇺🇦 (@TadeuszGiczan) March 6, 2022

Nasadila si ho aj obvinená tajná agentka

Podľa Daily Mail si tričko s týmto symbolom obliekla aj aktivistka Maria Butina, ktorá bola obvinená zo špionáže. Spoločne so svojimi kolegami zverejnila fotografiu v čiernych tričkách s bielym písmenom „Z“ a popisom, v ktorom vzdala podporu ruskej armáde a prezidentovi.

Tieto hlasy, o ktorých v tomto prípade hovoríme, však priamo podporujú vojnu, ktorá je synonymom ľudského utrpenia a strát na životoch. Nesmieme však zabúdať, že takmer celý svet sa v uplynulých dňoch postavil na tú druhú stranu – na stranu Ukrajiny – a odsúdil agresorské konanie Vladimira Putina.