Jedna zo záhad ruského útoku objasnená: Toto znamená symbol „Z“ na tankoch nepriateľa

Už päť dní Ruská federácia nemilosrdne skúša ťažkými bojmi nebojácnu Ukrajinu, ktorá útokom, zdá sa, zatiaľ, no s veľkými stratami, odoláva. Fotografie, videá i rôzne ďalšie svedectvá zo spustošenej Ukrajiny zaplavujú médiá i sociálne siete. Mnohým neušiel jeden detail na vozidlách a ťažkých strojoch, ktoré nášho východného suseda obsadili. Čo znamená tajomné písmeno „Z“ na ruských tankoch a ďalších vozidlách?

To bolo doposiaľ predmetom rôznych debát i konšpirácií. Viacero bezpečnostných analytikov sa snažilo túto záhadu rozlúsknuť, píše web The Independent.

Čo znamená symbol „Z“ na ruských tankoch?

Diskusia o tomto symbole najmä na sociálnych sieťach naberala rôzne smery a svoje konšpiračné teórie k téme pridalo niekoľko tisíc používateľov aj na Twitteri. Práve tu sa teórií objavilo najviac. Niektorí totiž tvrdia, že „Z“ môže symbolizovať „bod, z ktorého niet návratu“, či určenie jednotiek, ktorých úlohou je zlikvidovať ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenskeho.

Bezpečnostní analytici, ktorí majú skúsenosť s podobnými konfliktami však prišli s omnoho racionálnejšími vysvetleniami. A mnohí sa, popravde, aj zhodli na jednom a tom istom riešení tejto záhady.

Nemusí to nutne znamenať nič tajomné

Symbol „Z“ je možné si všimnúť na rôznych stranách vozidiel i ťažkej techniky – sú nasprejované spredu, zozadu, po ich bokoch. Podľa expertov za tým netreba hľadať žiadne väčšie a zložitejšie konšpiračné teórie. Ako vysvetlili, ide o pomerne bežnú vec pri vojenských operáciách, aby sa predchádzalo strieľaniu do vlastných radov. Obzvlášť dôležité je to v prípade konfliktov krajín, ktoré využívajú podobnú vojenskú techniku – čo sa v prípade konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou aj deje.

Ide teda o znamenie, ktorým sa dáva na známosť ostatným, napríklad ktorý tank patrí ktorej krajine. Podobne označení sú aj ruskí pešiaci, ktorí v uliciach ukrajinských miest využívajú na svoju identifikáciu biele pásky. Tie majú umiestnené na rukách. Ukrajinci využívajú žlté pásky.

To, prečo si ale Rusi vybrali práve symbol písmena „Z“, zatiaľ nie je jasné a je otázne, či sa to svet niekedy dozvie. Mnoho analytikov si ale myslí, že nejde o písmeno, ale skôr o znak, ktorý písmeno „Z“ pripomína. Niektorí naznačili, že by symbol mohol znamenať aj smer útoku. Nateraz je to ale nejasné.