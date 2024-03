Tento tajný klenot je lacným Dubajom: Za noc zaplatíte len 21 eur, veľa ľudí ani len nevie, že existuje

Spojené arabské emiráty sa stávajú populárnou dovolenkovou destináciou aj medzi Slovákmi. Zastávkou číslo jedna je Dubaj či Abu Dabí. To ale nie je ani zďaleka všetko, čo tento kus sveta ponúka. Počuli ste už o menej známom emiráte s názvom Rás al-Chajmá? Ak nie, nič sa nedeje, nie ste vôbec jediní. No ak hľadáte zaujímavé miesto, kam vyraziť, radi vám ho bližšie predstavíme.

V článku sa dozviete aj: kde sa toto miesto nachádza a ako sa sem dostať;

čo vás na tejto dovolenke vyjde najdrahšie;

aké najlacnejšie ubytovania sme tu našli;

o koľko je toto miesto lacnejšie ako Dubaj;

za akú šialenú sumu tu predávajú pivo;

čo si tu užijete.

Lacnejšia verzia Dubaja

Keď sa povie Dubaj, mnohým ihneď napadne, že to nie je destinácia pre nich, keďže si ju nemôžu dovoliť. Jasné, Dubaj môže byť poriadne drahý, no aj tu platí, že si ho viete užiť aj v rámci nižšieho rozpočtu. Kľúčové pri tom je dobré plánovanie. Ako na to, sa dozviete v našom článku, kde sme porovnali ceny v Dubaji a Abu Dabí a pozreli sa aj na to, ako si tu naplánovať dovolenku za rozumné peniaze — nemáte za čo.

Ak ale hľadáte niečo netradičnejšie a možno ešte lacnejšie, skúste vyraziť za spoznávaním emirátu Rás al-Chajmá. Keď sa pozrieme na mapu, leží v severnej časti Spojených arabských emirátov, pri Ománe.

Ako sa sem dostať?

Do takého Dubaja si môžete zaletieť veľmi jednoducho. Dokonca aj lacno, keďže sem priamo lieta obľúbená ružová nízkonákladovka, napríklad z Viedne. Ceny spiatočných leteniek začínajú aktuálne na 219 eurách a priamy let trvá 5 hodín a 40 minút. Pri Rás al-Chajmá je to trocha zložitejšie.

Jednou z možností je dostať sa do Dubaja letecky a odtiaľ si vziať autobus do Rás al-Chajmá. Podľa údajov dostupných na internete cesta trvá do 3 a pol hodiny a za lístok zaplatíte od 11 do 30 eur. Čo nie je vôbec zlé. Ďalšou možnosťou je vyraziť letecky z Viedne aj s prestupom. No tieto letenky vás vyjdú pravdepodobne drahšie, ukazuje nám ceny od 539 eur a aj cesta bude trvať dlhšie.

Lacné ubytovanie