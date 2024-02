Toto je lacný Dubaj: Za noc v neokukanom raji zaplatíte len 14 eur, na deň vám stačí 64 eur. Teraz je tu aj 29 ºC

Ak chcete vyraziť na dovolenku, nemusíte čakať až do leta. Letecky si veľmi jednoducho môžete zaletieť do destinácií, kde si užijete teplo aj v tomto u nás chladnom období. Medzi ne patrí napríklad Dubaj, ktorý svojím leskom priťahuje mnohých návštevníkov. Tu je niekoľko tipov od nás na to, čo tu vidieť a robiť. V spojitosti s Dubajom sa ale čoraz častejšie skloňuje ďalší emirát — Abu Dabí. Je o niečo menej známejší a niekedy sa dokonca o ňom hovorí aj ako o „lacnejšom Dubaji“. Ale je to naozaj tak? Porovnali sme ceny leteniek, hotelov či reštaurácií a prinášame vám odpoveď.

V článku sa dozviete aj: koľko sem stoja najlacnejšie letenky;

aké lacné ubytovanie sme našli za 8 a 14 eur na noc;

koľko peňazí na deň tu potrebujete;

čo tu môžete vidieť a za koľko peňazí.

Ceny uvádzané v článku sú aktuálne v čase jeho vzniku a môžu sa meniť.

Nie je tu len Dubaj, ale aj Abu Dabí

Keď sa povie Dubaj, mnohým sa v hlavách okamžite vynorí luxus, nádherné hotely s azúrovými bazénmi, more podobného sfarbenia a vysoké mrakodrapy. Kým niektorí sa sem na dovolenku pravidelne vracajú, ďalším možno ani len nenapadne nad ňou premýšľať, pretože si myslia, že zruinuje ich rozpočet. Áno, Dubaj môže byť poriadne drahý. No aj tu platí, že si ho viete užiť aj s nižším rozpočtom. Federáciu Spojených arabských emirátov tvorí celkovo až 7 emirátov a jedným z nich je Abu Dabí. Aj ten sa teší veľkému turistickému záujmu, môžeme však povedať, že medzi mnohými zostáva v tieni Dubaja. Navštíviť sa ho ale oplatí.

Aby ste mali predstavu o tom, koľko by vás takýto výlet stál, skúsili sme ho naplánovať za vás. V prvom rade myslite na to, že ak by ste sa chceli vybrať do Dubaja alebo Abu Dabí, ideálne sú práve tieto mesiace, alebo následne obdobie od jesene. V lete by tam na vás čakal pravdepodobne poriadny teplotný šok. Preto sme si na plánovanie zvolili obdobie začiatku októbra, kedy tu teploty stále môžu atakovať 35 °C, no je to menej ako v takom auguste.

Letenky už za dve stovky

Začnime pekne po poriadku. Prvým bodom plánovania dovolenky je nákup leteniek. Máte hneď niekoľko možností. Do Dubaja letí nízkonákladovka Wizz Air a spiatočné letenky na toto obdobie aktuálne zoženiete napríklad za 232 eur.

Ak chcete letieť niečím „lepším“, z Viedne sa sem dostanete napríklad spoločnosťou Emirates, treba však rátať s tým, že ceny leteniek v takomto prípade budú pravdepodobne vyššie.

Máte možnosť zakúpiť si aj letenky s prestupom, ktoré môžu byť vo výhodnejších cenách. Tu teda platí, že ak vám záleží na tom, aby ste za letenky dali čo najmenej, urobte si najprv dobrý prehľad o ich cenách a buďte flexibilní termínu či času cesty. Ak vám je to jedno, máte z čoho vyberať prakticky na kedykoľvek.

Z Budapešti sa rovnakou nízkonákladovkou dostanete aj do Abu Dabí. Na október sme našli spiatočné letenky napríklad aj za 201 eur, čo je o niečo nižšia suma ako let do Dubaja.

Ďalšou z možností je odletieť do Dubaja a do Abu Dabí sa odviesť autobusom. Lístky kúpite napríklad aj za 8 eur a cesta trvá len 90 minút. V takomto prípade môžete skombinovať lacné letenky z alebo do Dubaja a Abu Dabí a prispôsobiť si dovolenku podľa nich.

Ubytovanie už od 8 eur