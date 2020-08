Sýria upadla do tmy, krajina hlási totálny blackout. Po výbuchu plynovodu ostala bez elektrickej energie

Totálny a úplný blackout zažila včera v noci Sýria po výbuchu plynovodu v blízkosti hlavného mesta Damask. Explózia spôsobila výpadok elektrického prúdu v celej krajine, doposiaľ sa podarilo obnoviť dodávky len v kľúčových inštitúciách.

Výbuch na plynovode v blízkosti sýrskeho hlavného mesta Damask v nedeľu neskoro večer spôsobil výpadok prúdu v celej Sýrii. Existuje podozrenie, že plynovod explodoval po zámernom útoku, informovala v pondelok agentúra AFP s odvolaním sa na miestnu štátnu agentúru SANA.

Mohlo ísť o teroristický útok

Minister pre energetiku Mohammad Kharboutli uviedol, že výbuch plynovodu viedol k zastaveniu dodávok do elektrární a následnému blackoutu v celej Sýrii, informuje britský denník The Guardian. Minister mal tiež potvrdiť úspešné zapojenie niektorých elektrární, čím sa však obnovili dodávky len do kľúčovej infraštruktúry krajiny.

Podľa vyjadrenia ministra pre ropný priemysel Aliho Ghanemu mohol explóziu hlavného plynovodu spôsobiť teroristický útok, neuviedol však podľa The Jerusalem Post žiadne bližšie podrobnosti. Izraelský denník tiež pripomína veľký výpadok prúdu z roku 2013, keď jeden z plynovodov explodoval po útoku rebelov počas dodnes prebiehajúcej občianskej vojny.

K výbuchu plynovodu došlo na predmestiach Damasku v častiach Adra a Dumair. Plynovod zásobuje tri veľké elektrárne v južnej časti krajiny a je hlavným zdrojom energie. V priebehu 9 rokov trvajúcej občianskej vojny nejde zďaleka o prvé rozsiahle poškodenie plynovodnej sieti v krajine, kde v dôsledku konfliktu od roku 2011 zomrelo podľa odhadov už 400-tisíc ľudí.