Svet vysadí bilión stromov, pridá sa aj Trump. Podľa Greenpeace žije na inej planéte, Greta tvrdí že to nestačí

Svetové ekonomické fórum potrvá až do soboty, už teraz však zo švajčiarskeho Davosu prichádzajú dôležité správy z oblasti boja proti klimatickej zmene. Na zasadnutí sa zúčastnila aj mladá švédska aktivistka Greta Thunberg či americký prezident Donald Trump. Medzi osobnosťami z opačného konca názorového spektra došlo aj k výmene názorov.

Vo švajčiarskom Davose sa v týchto dňoch koná už 50. zasadnutie Svetového ekonomického fóra (WEF), organizácie zameranej na riešenie najnaliehavejších problémov sveta a spoločnosti. Ako uvádza ČTK, jednou z tohtoročných tém je okrem iných aj odvrátenie klimatickej apokalypsy. Na zasadnutí by sa malo zúčastniť takmer 3000 návštevníkov z celkom 117 krajín sveta.

Veľký dôraz kládli organizátori Svetového ekonomického fóra aj na mladú generáciu bojujúcu proti prebiehajúcej klimatickej zmene. Z tohto dôvodu sa stretnutia opäť zúčastnila aj aktivistka Greta Thunberg, pozvánku však dostalo aj ďalších 9 menej známych mladých enviroaktivistov z celého sveta.

„Nejde tu len o samotnú Gretu, ide tu o obavu celej jednej generácie, že nerobíme dosť pre zachovanie životného prostredia v takom stave, aby sme sa z neho aj naďalej mohli tešiť,“ vysvetľuje rozhodnutie zakladateľ WEF Klaus Schwab. V Davose tak z iniciatívy WEF odštartoval aj program, ktorého cieľom je vysadiť do konca desaťročia po celom svete jeden bilión stromov. „Obnova ekosystému je jednou z priorít pre nasledujúce desaťročie,“ uviedol Schwab. Viac o iniciatíve rozsiahleho zalesňovania sa dozviete na webe 1t.org.

Aktivisti sú pesimisti

Na stretnutí vystúpil aj americký prezident Donald Trump, ktorý je často vnímaný ako popierač klimatickej zmeny, čomu nasvedčujú aj niektoré jeho vyjadrenia a kroky, ako napríklad odstúpenie od Parížskej dohody z roku 2015. Na Svetovom ekonomickom fóre si Trump prisvojil zásluhy za dereguláciu ekonomiky, uzatvorenie nových obchodných dohôd a vytvorenie ekonomických príležitostí pre bežných pracujúcich a ich rodiny v USA.

Americký prezident tiež prisľúbil, že USA sa pripoja k celosvetovej výzve WEF na výsadbu bilióna stromov, následne poukázal na dôležitý ekonomický význam ropy a zemného plynu. Aktivistov proti zmene klímy vo svojom prejave označil za „pesimistov“.

„Trump žije na inej planéte“

Po Donaldovi Trumpovi sa k slovu dostala aj Greta Thumberg, ktorá tvrdí, že na riešenie prebiehajúcej klimatickej zmeny výsadba biliónu stromov nestačí. „Náš dom je stále v plameňoch,“ povedala Thunberg, čím nadviazala na svoj prejav z Davosu z minulého roka. „Vaša nečinnosť rozdúchava plamene,“ povedala 17-ročná aktivistka a vyzvala na okamžité ukončenie investícií do fosílnych palív. Švédska aktivistka na slová amerického prezidenta reagovala s tým, že zalesňovanie je síce dobré, viac ako snaha o zachytávanie skleníkových plynov je však dôležitejšie ich znižovanie.



Na prejav amerického prezidenta v rozhovore pre agentúru The Associated Press reagovala aj šéfka medzinárodnej centrály mimovládnej organizácie Greenpeace Jennifer Morgan. „Žije na inej planéte, pretože vyzerá to tak, že on je presvedčený, že blahobyt Američanov sa môže rozširovať bez toho, aby sa brali do úvahy hranice tejto planéty,“ cituje šéfku Greenpeace agentúra SITA. Ako dodala, peniaze, na ktorých jediných Trumpovi záleží, budú na mŕtvej planéte bezcenné.