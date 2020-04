Švédske mesto nechalo v parku tonu kuracích výkalov. Chce tak odradiť prípadných návštevníkov

Aj keď mnohí z nás už snívajú o posedení na letných terasách či dokonca o letnej dovolenke, v záujme vlastného zdravia, ale aj zdravia iných sa musíme nateraz týchto aktivít vzdať. Nie každý si však dá povedať, mestá preto bojujú proti tým, čo odmietajú rešpektovať nariadenia bizarnými spôsobmi.

Oslavy sa zakázať nemôžu

Ako informuje portál The Guardian, príkladom je švédske univerzitné mestečko Lund, ktoré do miestneho parku umiestnilo tonu kuracieho hnoja, aby tak odradilo prípadných návštevníkov. Vedenie mestečka sa totiž obávalo, že mnoho obyvateľov odignoruje odporúčania a zúčastní sa slávností, tzv. Valpurginej noci.

Ak by sa tak stalo, Lund by sa mohol poľahky stať novým epicentrom nákazy. Valpurgina noc sa oslavuje 30. apríla a jej súčasťou sú veselé zábavy a ohňostroje. Sú to tzv. spontánne oslavy, krajina ich teda nemôže oficiálne zakázať. Môže len obyvateľov požiadať, aby tento rok oslavy v záujme vlastnej bezpečnosti vynechali.

Krajina zaviedla menej prísne opatrenia

Miestne noviny Sydsvenskan uvádzajú, že aj keď kurací hnoj nevonia ani nie je estetický, nielenže odplaší možných návštevníkov parku, ale prospeje zeleni. Jediným problémom je fakt, že nepríjemný zápach sa zrejme bude šíriť celým mestečkom a nielen v parku. Podľa vedenia mesta je to však malá cena, ktorú musia obyvatelia zaplatiť, dôležité je, aby boli všetci zdraví a v bezpečí.

Švédsko patrí medzi krajiny, ktoré prijali menej prísne opatrenia na zastavenie šírenia koronavírusu. Nevynucuje si zákaz vychádzania a trvá na tom, že každý obyvateľ je zodpovedný za vlastné zdravie a za kroky, ktoré podnikne, aby ho ochránil. Odporúča však, aby sa nezhromažďovalo viac ako 50 ľudí súčasne, aby sa ľudia vyhýbali cestovaniu, pracovali z domu, ak môžu a dbali o zdravie starších občanov. Reštaurácie či telocvične však ostávajú otvorené aj naďalej.