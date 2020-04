Španielske úrady postriekali pláž bielidlom. Chceli chrániť pred koronavírusom, brutálne poškodili ekosystém

Úrady v meste Zahara de los Atunes na juhu Španielska sa ospravedlnili za to, že nechali postriekať miestnu pláž bielidlom v snahe ochrániť deti pred novým koronavírusom, čo vyvolalo vlnu kritiky.

Bieliaci roztok po viac ako dva kilometre dlhej pláži rozptýlili traktory v sobotu, deň predtým, ako v Španielsku mohli deti vyjsť von po uvoľnení obmedzenia pohybu. Podľa environmentalistov však tento krok pláži len uškodil, pričom na miestnom ekosystéme spôsobil „brutálnu škodu“.

María Dolores Iglesias, ktorá v regióne Cádiz predsedá environmentálnej dobrovoľníckej skupine, miesto sama navštívila a bielidlo podľa nej „zabilo všetko“ na zemi, pričom na nej nie je nič vidieť, ani hmyz. Pláž a jej duny sú chránené miesto, lebo sa tam rozmnožujú a hniezdia sťahovavé vtáky, no traktory podľa Iglesias zničili minimálne jedno hniezdo s vajciami.

Fumigar con lejía playas en plena época de cría de aves o de desarrollo de la red de invertebrados que sustentarán la pesca costera y destrozar el valor turístico del litoral, no es una de las ideas de Trump. Está ocurriendo en Zahara de los Atunes 👇https://t.co/afCFLg1sVG — Greenpeace España (@greenpeace_esp) April 27, 2020

„Bielidlo sa používa ako veľmi silný dezinfekčný prostriedok, logické je jeho použitie na dezinfekciu ulíc a asfaltu, ale tu je tá škoda brutálna,“ vyjadrila sa environmentalistka pre španielske médiá.

Podľa Iglesias sa divokej zveri na pláži počas obmedzenia pohybu darilo. „Pláž má svoje spôsoby, ako sa vyčistiť, nebolo to nutné. Nemyslia si, že je to živý ekosystém, ale veľa pôdy,“ skonštatovala. Miestny predstaviteľ Agustín Conejo uznal, že postriekanie pláže bola chyba. „Urobilo sa to s najlepším úmyslom,“ uviedol s tým, že chceli ochrániť deti, ktoré prišli na pláž po tom, čo šesť týždňov museli byť doma. Regionálna vláda v Andalúzii podľa denníka El País v súvislosti s prípadom zvažuje pre samosprávu mesta pokutu.