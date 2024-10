Súťažiacim v Bez servítky prebehol mráz po chrbte. To, čo si jeden z nich našiel v tanieri, znechutilo aj divákov

Diváci šou Bez servítky sú opäť pohoršení. To, čo videli na obrazovkách, ich poriadne znechutilo. Neboli pritom jediní. Ani samotný Daniel nemohol uveriť tomu, čo si našiel v tanieri.

Už sme vás v spojitosti s kulinárskou šou Bez servítky informovali o všeličom. Napríklad o názore, ktorý panuje medzi súťažiacimi tejto šou, ktorí tvrdia, že ten, kto varí s bujónmi či vegetou, nie je skutočný kuchár. Diváci sú navyše zvyknutí aj na poriadne nechutnosti, najmä po týždni, kedy varil Peter Kuťka a všetko podľa neho bola „čistá fantázia“ a tak to jedol z taniera rukami, či dokonca ústami.

Opäť panujú nezhody

Tak ako predošlé týždne, aj tento sa stretla pätica súťažiacich, ktorí sa medzi sebou nie vždy zhodnú. Napríklad, Silvia neustále mudruje a vysvetľuje, ako by veci urobila lepšie, až to nakoniec Ľubica nevydržala a rozhodla sa jej protirečiť. Silvia si totiž zaspomínala na časy, keď pracovala v zmrzlinárni, a tak je vraj expertka na to, ako má vyzerať zmrzlina. Ľubica jej však rýchlo vysvetlila, že doma rozhodne nemá rovnaký stroj na zmrzlinu, ako majú v obchode so zmrzlinou.

Ani tento týždeň navyše medzi súťažiacimi nechýba známa tvár. Tentoraz je osobnosťou v Bez servítky spevák Tomy Kotty.

Našiel si v jedle vlas

Keďže Silvia je tento týždeň tá, kto najviac kritizuje, všetci čakali, ako navarí ona. Čo však rozhodne nikto nečakal bolo, že si Daniel v jej hlavnom chode nájde vlas. „Hups,“ zareagovala hostiteľka, keď z mäsa vytiahol jej dlhý blonďavý vlas. Daniel ho následne ukázal aj ostatným súťažiacim, ktorí boli zhnusení. Prekvapivo však zahlásil, že s tým nemá problém a stáva sa to.

„Ja by som to už nejedla na tvojom mieste,“ zareagovala Nika, ktorá v tom videla problém aj za neho.

Diváci s Nikiným názorom súhlasili. „Keby som v jedle našla vlas, tak som skončila, nejedla by som to. Dá sa tomu zabrániť a nie variť s rozpusteným vlasmi a natriasať sa nad jedlom,“ vyjadrila sa diváčka v komentároch.

„No to by som ani ja nejedla, dvíha sa mi žalúdok,“ pridala sa hneď ďalšia.

„Tak toto je prešľap. Pri varení nielen pre seba, no zvlášť v súťaži, by som určite použila šatku či sieťku na vlasy,“ skonštatovala tretia.