Sú známe nové informácie o postrelenej kadetke: O budúcnosť inštruktora sa bojí, ten si v minulosti zmenil meno

Podľa informácií, ktoré priniesol magazín Plus 7 Dní, sa stav postrelenej kadetky stabilizoval natoľko, že ju v nemocnici navštívil vyšetrovateľ. Zatiaľ však nie je jasné, či mu počas rozhovoru na bratislavských Kramároch poskytla len prvotné informácie o incidente, alebo išlo o riadnu výpoveď. Magazín ďalej píše, že študentka komunikuje s okolím, no je vystrašená. Paradoxom je tiež to, že sa Miška údajne obáva o budúcnosť pedagóga, ktorý ju postrelil.

Postrelil ju bývalý člen Spetsnaz, ktorý si zmenil meno

Ako ďalej informuje Plus 7 Dní, bývalý civilný zamestnanec akadémie Vladimír Šeparnev, ktorý kadetku postrelil, si v minulosti zmenil priezvisko a mal sa volať Šipov. Okrem toho bol členom Alfa Spetsnaz, čo je silová zložka Hlavnej správy rozviedky Generálneho štábu Ozbrojených síl Ruskej federácie. Informovať mal o tom bezpečnostný expert Radovan Bránik.

Bude mať doživotné následky, inštruktor dostal výpoveď

Zranenia, ktoré Miška po streľbe utrpela, sú veľmi vážne a podľa dostupných informácií budú mať pre študentku doživotné následky. Strela jej totiž poškodila pľúca a tiež rozdrvila dvanásty hrudný stavec, ktorého úlomky následne poškodili miechu.

Inštruktor, ktorý postrelil mladú kadetku, dostal výpoveď, do školy sa už viac nevráti. Pre TV JOJ to potvrdila rektorka akadémie. „Všetko sa pripravuje tak, aby tento týždeň určite bol s ním rozviazaný pracovný pomer, čiže na Akadémii Policajného zboru ako pedagóg nebude pôsobiť,“ uviedla pre TV JOJ rektorka Lucia Kurilovská.

Vedúci katedry zakázal inštruktorovi viesť strelecký krúžok

V rozhovore pre Aktuality.sk rektorka policajnej vysokej školy Lucia Kurilovská vysvetľuje, že civilný pedagóg Vladimir Šeparnev nešťastne postrelil študentku prvého ročníka počas krúžku streľby, ktorý viedol ako voľnočasovú aktivitu po riadnom vyučovaní. Z ďalších informácií od šéfky školy vyplýva, že vedúci katedry mal výhrady a zakázal, aby sa krúžok konal na polygóne, kde však napokon k zraneniu kadetky predsa prišlo.

„Študentom sú poskytované takéto možnosti, aby si vo voľnom čase získavali rôzne zručnosti. Máme aj krúžok boxu alebo bojových umení. On mal povolenie na ten strelecký krúžok — v zásade to bola manipulácia so zbraňou s cvičnými nábojmi, nie streľba. Povolenie mal od bývalého vedúceho katedry, ktorý už u nás nepracuje. Od prvého januára tohto roka je na tomto poste nový vedúci katedry. O tomto krúžku sa už aj rozprávali a tento nový vedúci katedry mu zakázal viesť strelecký krúžok na streleckom polygóne akadémie. Od pána Šeparneva mal deklarované, že sa krúžku bude ďalej venovať až koncom marca na strelnici, nie na polygóne,“ vyjadrila sa Kurilovská.