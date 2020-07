Sú škaredí a nie každý ich mal rád: Kultová dvojica zo seriálu z dielne MTV sa vráti v nových epizódach

V ére 90’s patrili – dalo by sa povedať – k televíznym kultom, aj keď ich nie každý mal rád, a nie každý ich humoru do značnej miery rozumel. Kultová dvojica, ktorá bola jedným z klenotov vysielania (vtedy ešte) hudobnej stanice MTV, sa v 21. storočí vracia, aby si získala fanúšikov aj ďalších generácií.

Najmä starším ročníkom netreba dvojicu Beavis a Butt-Head vôbec predstavovať. Dvojica hlúpych stredoškolákov v seriáli na MTV komentovala všetko dianie okolo nich, chrochtavo sa smiala a robila si srandu z reality shows, internetu a života mládeže. V roku 1997 sa ale tvorcovia spolu so stanicou rozhodli tento nevšedný animovaný sitkom ukončiť. Po 23 rokoch sa však divná dvojica vracia – americká stanica Comedy Central si objednala dve nové série, informuje web Coming Soon.

Okrem nich aj Daria

Beavis a Butt-Head sa vracajú, aby sa mohli predviesť aj súčasnej generácii mladých a pobaviť ich. Ako naznačil tvorca seriálu Mike Judge, ktorý bude stáť aj za novými epizódami, nové príbehy budú koncipované tak, aby zaujali terajšiu generáciu a potešili staršie, ktoré pri seriáli prežili svoju pubertu.

Nie je pritom tak celkom úplne náhoda, že si stanica Comedy Central dve nové série Beavisa a Butt-Heada objednala. Tvorca Mike Judge má so stanicou podpísanú exkluzívnu zmluvu, ktorá ho zaväzuje vytvárať unikátne koncepty a námety ďalších seriálových projektov. Na základe tejto dohody tiež vznikne spin-off ku ďalšiemu kultovému animovanému seriálu Daria, ktorý bol vlastne spin-offom práve k Beavisovi a Butt-Headovi.

Spin-off k Darii sa bude volať Jodie a sledovať bude príbeh rovnomennej postavy, ktorá bola vedľajším charakterom pôvodného seriálu o introvertnej stredoškoláčke. Hlavnú hrdinku Jodie nadabuje pôvodná predstaviteľka Tracee Ellis Ross. Existuje pritom silný predpoklad, že v tomto seriáli by sa mohli objaviť aj ďalšie známe postavičky z rovnako kultového predchodcu, ktorým Daria bola.

Výhodná dohoda od uznávaného tvorcu

Čo sa týka nových epizód Beavisa a Butt-Heada, tak okrem toho, že Judge nové diely vytvorí, bude tiež oboch hlavných hrdinov opäť aj dabovať. Vzniknúť by mali aj ďalšie spin-offy zo sveta tohto seriálu, takže stanica Comedy Central uzavrela pomerne slušnú dohodu. Judge je totiž v Hollywoode uznávaným tvorcom a z jeho dielne pochádzajú aj seriálové hity ako King of the Hill či Sillicon Valley.

Zatiaľ nie je jasné, kedy sa nových dielov a ďalších projektov tvorcu Mikea Judgea dočkáme. Beavis a Butt-Head a rovnako tak Daria sa veľmi rýchlo stali ikonami popkultúry. Bolo to najmä preto, že tvorcom prakticky nebolo nič sväté a dokázali si spraviť srandu zo všetkého, čo im prišlo pod ruky. Navyše, oba seriály zobrazovali svet teenagerov taký, aký v skutočnosti je a s patričnou „nadászkou“. A aj to bolo dôvodom, prečo si oba projekty získali toľkú popularitu.