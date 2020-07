8 vysoko hodnotených seriálov, ktoré našli námet v úspešných filmových predlohách

Tvorcovia televíznych seriálov zvyknú hľadať inšpiráciu pre svoje diela prakticky všade. Vo väčšine prípadov hľadajú námety vo vlastnej fantázii, potom sú to ale aj literárne predlohy, počítačové hry, no neboja sa skvelé projekty na pokračovanie vytvárať aj z úspešných filmov. Rovnakým spôsobom vznikla aj táto osmička seriálov.

Autorské články na webe Interez.sk nie sú zamknuté. Dokážeme ich tvoriť len vďaka ľuďom, ktorí nás dobrovoľne podporia.

Podporte nás a pošleme vám atraktívny darček. Podporiť

O mnohých z nich ste počuli, pretože si získali slušnú základňu fanúšikov aj v našich končinách. Niektoré však možno aj pre vás budú takou malou neznámou. Nasledujúca osmička seriálov má spoločnú jednu premennú – ich námet priamo vychádza z úspešného filmového spracovania.

Keď sa pozriete na akúkoľvek filmovo-seriálovú databázu, máte možnosť zistiť, koľko úspešných seriálov hitov z filmových predlôh vlastne vzniklo. Samozrejme, je tu aj druhá strana brehu s totálnymi prepadákmi, o tých ale inokedy. Tentokrát sme pre vás totiž vybrali tie seriály, ktoré úspešnými naozaj sú (resp. boli) a leto je ideálnym časom na ich „dobehnutie“.

Parenthood

Náš výber seriálov inšpirovaných filmovými predlohami začíname pomerne úspešným rodinným projektom o početnej a veľmi rôznorodej rodine Bramermanvcov, ktorá rieši tradičné, ale aj tie menej zvyčajné rodinné problémy. Aj keď seriál na prvý pohľad vyzerá celkom obyčajne a núka sa predstava klišé a nudy, nie je tomu vôbec tak. Každá jedna epizóda oplýva zaujímavými dejovými zvratmi, nechýba ani sympatický humor a hlavné herecké obsadenie je skutočne zamilovania hodné. Napokon, stvárnili ho (dnes už) mnohé zvučné mená – od Lauren Graham (Lorelai z Gilmore Girls), cez Milesa Heizera (seriál 13 Reasons Why), herečku Mae Whitman (poznáte z filmu The Perks of Being a Wallflower), až po esá ako Peter Krause, Dax Shepard, Monica Potter a ďalších. Na vytvorení seriálovej verzie sa podieľal oscarový režisér Ron Howard, ktorý stál aj za pôvodným filmom z roku 1989.

Parenthood je jedným z mála klenotov medzi rodinnými seriálmi, ktoré sa nesnažia zaujať prílišným tlačením na pílu a zobrazovaním neprístupných scén a šokujúcich zvratov. Verte nám, tento seriál si zamilujete.

Hodnotenie ČSFD: 76 %

Teen Wolf

Milovníkov teenagerských hororov zas istotne poteší seriál z dielne MTV, ktorý sa síce počas 6 vysielacích sezón trápnym momentom nevyhol, no stále ponúkol celkom zaujímavú zápletku vystavanú na prepracovanej mytológii niektorých bájnych netvorov.

Teen Wolf v našich končinách vysielala stanica AXN pod názvom Vlčí mládě a ako to celé napovedá, príbeh celého seriálu sa točí okolo mladého vlkolaka, ktorý sa musí so svojou novou „identitou“ nielen vysporiadať, ale zároveň ju pred všetkými aj tajiť. Nie je to ale až také jednoduché, keďže po ňom idú nielen ďalší vlkolaci, ale aj lovci týchto mutantov a z času na čas sa v jeho malom rodnom mestečku objavia aj oveľa horšie monštrá, pred ktorými treba obyvateľov zachrániť.

Áno, nejde o nič prelomové, aj pôvodná filmová verzia z roku 1985 z Michaelom J. Foxom v hlavnej úlohe bola hodnotená skôr horšie, no stále ide o oddychovku, ktorá vás udrží v napätí od začiatku prvej série až po finále v tej šiestej. No a keďže to celé vzniklo pod patronátom (kedysi) hudobnej stanice MTV, nechýbajú zábery na obnažené a vypracované telá teenagerov, sem-tam aj nejaký ten humor a hlavne známe herecké obsadenie. Ústredné postavy si zahrali Tyler Posey, Crystal Reed, Dylan O’Brien, Holland Roden, Colton Haynes či Tyler Hoechlin a ďalší

Hodnotenie ČSFD: 77 %

The Exorcist

Okrem množstva sequelov sa kultový film a jeden z najdesivejších hororov kinematografie dočkal aj seriálového spracovania. Nebudeme klamať, aj my sme si spočiatku mysleli, že seriál bude slabým odvarom, no opak bol pravdou. Námet Exorcistu skutočne dokáže fungovať ako vo filmovom, tak aj v seriálovom spracovaní. Dožil sa však len dvoch sérií, čo je veľká škoda, pretože potenciál na spracovanie viacerých príbehov odlišných postáv tam bol prakticky od začiatku. Seriál napokon zabila slabá sledovanosť, na ktorú televízia FOX (vysielajúca seriál v USA) nechcela doplácať.

Hodnotenie na ČSFD: 78 %

Bates Motel

O čosi lepšie na tom bolo seriálové spracovanie, alebo lepšie povedané prequel, kultového Hitchcockovho thrilleru Psycho.

Bates Motel sa dožil piatich sérií a seriál chválili ako kritici, tak aj jeho diváci. Seriál vychádza nielen z filmovej predlohy, ale je inšpirovaný postavami, ktoré vo svojom románe vytvoril Robert Bloch, pričom jeho tvorcovia sa v ňom zamýšľajú nad tým, aký bol život hlavných protagonistov predtým, než sa začne slávny Hitchcockov film.

Hlavnými postavami sú Norma (hrá ju Vera Farmiga) a jej syn Norman (hrá ho Freddie Highmore) Batesovci, ktorí začínajú nový život na samote, pričom ich živobytím je neďaleký motel. Obaja pôsobia spočiatku normálne, predovšetkým mladý Norman. Postupne však diváci odhaľujú nezvyčajný vzťah matky a syna, ktorý má veľmi zlý vplyv na jeho psychiku a postupne sa z neho stáva zvrátená osobnosť. Zaujímavosťou je, že jednu z postáv si v epizóde seriálu zahrala aj speváčka Rihanna.

Hodnotenie ČSFD: 79 %

Hannibal

Rovnako ako Bates Motel na tom viac-menej bol aj tento úspešný seriál, ktorý inšpiráciu prevzal z úspešnej série filmov, predovšetkým prvého dielu Mlčanie jahniat (The Silence of the Lambs) a jeho knižnej predlohy. V seriáli Hannibal sa opäť pozrieme na udalosti, ktoré sa odohrali pred samotnými filmami a ukážu najslávnejšieho popkultúrneho kanibala Dr. Hannibala Lectera v celkom inej polohe, čo je skvelý doplnok k jeho doposiaľ neznámej histórii.

Seriál poteší najmä milovníkov psychologických krimi námetov a zvrátených hier na mačku a myš. Lecter sa totiž dostane priamo do ústredia FBI a má pomáhať detektívovi Willovi Grahamovi s riešením krvavých zločinov. O to zaujímavejšie to celé je, keďže detektív Graham má schopnosť dostať sa do mysle tých najzvrátenejších vrahov, no zároveň netuší, že jeho kolega je jedným z nich.

Hannibal sa dožil troch sérií a mal aj pomerne zaujímavé a hviezdne obsadenie – hlavné úlohy stvárnili hviezdy ako Hugh Dancy (Kráľ Artuš, Čierny jastrab zostrelený), Mads Mikkelsen (bondovka Casino Royale), Laurence Fishbourne (trilógia Matrix) a v seriáli sa objavila aj Gillian Anderson (známa zo seriálov Akty X, Sex Education, The Fall).

Hodnotenie ČSFD: 81 %

Westworld

V prípade tohto seriálu nemožno hovoriť o úspešnej filmovej predlohe, pretože tá mala podstatne slabšie hodnotenia a výtlak, než seriál z dielne HBO samotný. Je tu ale nádherne vidieť, že aj zo zdanlivo slabého námetu sa dá vykúzliť naozaj podmanivý a mimoriadne úspešný seriál s kultovým charakterom.

Westworld je inšpirovaný rovnomenným filmom, ktorý napísal a natočil Michael Crichton (autor knižného Jurského Parku) a rozpráva o futuristickom zábavnom parku, ktorý obývajú robotické bytosti. Dramatický seriál z dielne HBO je temnou odyseou, ktorá vás zavedie do počiatku umelého vedomia a evolúcie hriechu. Predstaví vám svet, kde sa pretína blízka budúcnosť s minulosťou, s ktorou sa dá podľa vlastných predstáv krásne manipulovať. Svet, v ktorom je možné splniť každú ľudskú túžbu, nech už je akákoľvek – takto o seriáli hovorí jeho producent a vysielateľ, stanica HBO, a je to naozaj šupa!

Hodnotenie ČSFD: 83 %

What Do We Do In Shadows

Komediálno-hororový fantasy seriál What Do We Do In Shadows našiel svoju inšpiráciu v rovnomennom filme, ktorého autormi bola dvojica režisérov Taika Waititi (filmy Králiček Jojo či Thor: Ragnarok) a Jemaine Clement (známy vďaka seriálom ako Legion či Flight of the Conchords). Kritikmi ospevovaný film vznikol ešte v roku 2014 a jeho seriálový následovník o päť rokov neskôr a teší sa z rovnakého, ak nie aj väčšieho úspechu.

Seriál je nakrútený dokumentárnym štýlom, pričom v ňom nahliadneme do každodenného života troch upírov, ktorí spolu už stovky rokov žijú na Staten Islande. Sem boli vyslaní, aby ovládli nový svet, no vec sa mala tak, že na to akosi pozabudli a užívali si život, pokiaľ sa dalo. Teraz sa ich ale rozhodol navštíviť ich temný pán a vodca barón Afanas, ktorý im túto dôležitú úlohu pripomenie. Ako ale majú túto neľahkú úlohu vykonať?

V komediálnom seriáli nie je núdza o humorné scény a na svoje si prídu len náročnejší diváci. Seriál What Do We Do In Shadows nájdete aj v knižnici streamovacej služby HBO GO.

Hodnotenie ČSFD: 84 %

Fargo

Treba ho vôbec predstavovať? Jeden z najúspešnejších seriálových počinov 21. storočia už videl snáď každý a keď nie, tak by to mal okamžite napraviť.

Inšpirovaný rovnomenným filmom z roku 1996, seriál sleduje nový „skutočný“ zločin a veľmi nezvyčajné postavy. Všetko je popretkávané typickým čiernym humorom a vraždami, vďaka čomu sa nielen z filmu, ale aj z jeho seriálového spracovania stala doslova nadčasová klasika. Seriál nájdete aj v knižnici HBO GO a rovnako tak aj jeho filmovú predlohu.

Hodnotenie ČSFD: 91 %