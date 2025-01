Štvrtá epizóda Ranča donútila divákov rozmýšľať. Majú teórie ohľadom jednej z postáv, toto si myslia

Hoci zatiaľ vyšlo len pár epizód, na povrch stále vychádzajú nové a nové tajomstvá, pričom jedno je horšie ako druhé. Okrem osudov dvoch rozhádaných rodín tu totiž môžeme vidieť aj staré lásky, ktoré nie sú také nevinné, ako sa na prvý pohľad môžu zdať.

Seriálový Ranč predstavuje rodinnú ságu plnú tajomstiev, krívd z minulosti aj mladej lásky, ktorá musí prekonať hriech bývalých generácií. Proti sebe stoja dve rodiny – Havranová a Zimanová. Diváci už mali možnosť zoznámiť sa s oboma a hoci už pochopili, že pôvodným konfliktom bolo to, že Anna ukradla Zite Jozefa, ukazuje sa, že to nie je to jediné, čo komplikuje vzťah medzi rodinami.

Janino dieťa

Aj štvrtá epizóda tejto rodinnej ságy odkryla nové tajomstvá. Ukázalo sa totiž, že hoci Ondrej celý život túžil po Nele, aj jeho a Janu spájal okamih, ktorý však obaja pochopili inak. V minulosti totiž Jana čakala na Vlada v bani, ten však s Nelou kúpal kone, a tak za ňou neprišiel. Kto sa však ukázal, bol Ondrej, ktorý videl Nelu so svojím bratom a pohľad na nich ho nahneval. Uchýlil sa tak k nečakanému kroku.

Jana a Ondrej sa spolu vyspali. Jana následne otehotnela, a keďže ju Nela videla klásť kvety, ihneď pochopila, že sa za týmto tajomstvom skrýva viac. Hoci z tejto scény vyplýva, že Jana o dieťa prišla, diváci majú aj inú teóriu.

„Dorka nakoniec bude Janina dcéra,“ začala túto diskusiu diváčka. Dorka je totiž Nelina a Janina mladšia sestra, ktorá je však vo veku, že by skutočne mohla byť Janinou tajnou dcérou, ktorú mala ako tínedžerka. Koniec koncov, aj Ondrej má dcéru v Dorkinom veku. Bolo by však náročné zatajiť jej tehotenstvo pred Nelou, a tak sa ukázala ďalšia teória, ktorá popiera túto.

„Nie, Jana nazbierala kvietky a dala ich nad tú baňu. Prišla o dieťa,“ vyvracia pozorná diváčka, hoci zatiaľ tieto slová z Janiných úst zatiaľ nezazneli a nechce Nele povedať, čo sa vlastne stalo.

Druhá teória tiež spochybňuje, čia je Dorka vlastne dcéra. „Ja si myslím, že Dorka bude Nogova dcéra,“ píše druhá diváčka. Bola by to tak ďalšia generácia, kedy sa tieto dve rodiny medzi sebou zaplietli aj s následkami.