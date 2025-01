Monika Hilmerová priznala problém, ktorý ju donútil k zmene v jej živote. Takto ju mnohí nepoznajú

Jedna z najznámejších slovenských herečiek, ktorá zahviezdila v úspešnej ságe Dunaj, k vašim službám, občas zvykne nechať fanúšikov nazrieť do svojho súkromia. Najnovšie sa s nimi podelila o zaujímavý moment vo svojom živote. Ide o výsledok neúprosného času a pribúdajúceho veku, čo jej rozhodne neuberá z krásy. Práve naopak, Monika vyzerá stále úžasne, aj keď jej tvár už zdobí jedna vec.

Článok pokračuje pod videom ↓

Manželka tanečníka Jara Bekra priznala svojim fanúšikom, že musela podstúpiť určitú zmenu. Ako naznačila vo svojom príspevku na Instagrame, hoci spočiatku išlo o niečo, čo používala sem-tam, dnes je už iná situácia, ktorá ju donútila k pravidelnosti. „Je to tu… Na čítanie, hlavne ráno a večer. Najprv občas, teraz už skoro nutnosť,“ napísala Monika do popisku k fotografii, ktorá zachytáva herečkinu tvár zblízka.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Monika Hilmerová official (@hilmerovamonika)

Nový elegantný doplnok

Monika Hilmerová sa ukázala s okuliarmi, bez ktorých sa momentálne pri čítaní dobrej knihy už nezaobíde. Žiadne pochybnosti o tom, že by v nich herečka nevyzerala dobre. Tento módny doplnok, za ktorý možno okuliare považovať, podčiarkol jej krásu. Môže za to elegantný tmavofialový rám hranatého tvaru, v ktorom vyzerá skvostne. Okuliare sa jej hodia, no čo je hlavné, ocení ho hlavne jej zrak. Odrazu bude mať doslova iný pohľad na príbeh, ktorým ju prevedie pútavá kniha.