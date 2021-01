Stúpol počet hospitalizovaných, PCR testy odhalili 551 prípadov. Matovič odhaduje zo skríningu až 30-tisíc nakazených

Na Slovensku v nedeľu (24.1) pribudlo 551 prípadov nákazy novým koronavírusom, spravilo sa 3 806 PCR testov. Celkovo tak evidujeme 237 027 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk.

V nedeľu pribudlo 3 421 vyliečených pacientov. Celkovo sa z ochorenia vyliečilo 193 380 ľudí. V nemocniciach je aktuálne s ochorením alebo s podozrením naň 3 478 pacientov, ochorenie bolo potvrdené u 3 228 osôb, na jednotkách intenzívnej starostlivosti je 263 ľudí, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 315 pacientov s ochorením COVID-19.

Spolu laboratóriá už na ochorenie otestovali 1 698 976 vzoriek. Ide o počet vzoriek z PCR testov. Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na nový koronavírus je 4 068. Zvýšil sa aj počet zaočkovaných osôb, momentálne ich je 96 285.

Na Slovensku za uplynulý deň pribudlo 551 pozitívne testovaných ľudí formou RT-PCR testov a 2 322 pozitívne testovaných antigénnymi testami. Je to 14,48 % z 3 806 ukončených RT-PCR vyšetrení a 0,82 % z 284 768 antigénnych testov za včerajší deň.

Najviac pozitívne testovaných bolo v Bratislavskom kraji (175), nasleduje Košický kraj (150), Trnavský (91), Trenčiansky (51), Banskobystrický (38), Žilinský (22), Nitriansky (12) a Prešovský (12). Je medzi nimi 272 mužov a 279 žien.

Celkový počet ukončených laboratórnych PCR testov doteraz je 1 698 976, pričom takto bolo pozitívne testovaných 237 027 osôb. Celkový počet vykonaných Ag testov doteraz je 4 054 697, z čoho bolo pozitívne testovaných 169 231 osôb.

Do utorka večera by sa malo dať testovať 2,7 milióna ľudí

Do večera 26. januára by malo prísť na skríningové testovanie 2,7 milióna ľudí, pričom zdravotníci identifikujú približne 30-tisíc infekčných na ochorenie COVID-19. Vo videu zverejnenom v profile Úradu vlády SR na sociálnej sieti to uviedol premiér Igor Matovič (OĽaNO).

Predseda vlády SR zároveň poďakoval všetkým ľudom, ktorí sa prišli testovať a poprosil ich, aby neprestali ochraňovať svojich blízkych aj keď budú pozitívne testovaní. „Aby ste bojovali aj v rámci svojej domácnosti, aby ste si nepovedali, keď prekročíte prach svojho domu, že už to musí dostať celá vaša rodina,“ pokračoval premiér. Na záver poprosil ľudí, ktorí dostali potvrdenie o tom, že sú negatívni, aby sa správali tak, ako keby boli pozitívni.