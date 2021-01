Ak sa povie filmové štúdio, určite si mnohí z vás spomenú práve na Warner Bros. Už skoro 100 rokov nám prinášajú kvalitné filmy takmer z každého žánru. Ich logo však už bolo dlho nemenné, teraz je ale všetko inak.

Pred dvomi rokmi začala na vylepšení pracovať dizajnová spoločnosť Pentagram, ktorá dostala jednoznačnú úlohu: modernizovať logo tak, aby vyzeralo ako z 21. storočia. Neskôr vykonala dizajnérka Emily Oberman a jej tím až 140 rozhovorov so zamestnancami. Cieľom bolo lepšie pochopiť odkaz spoločnosti a dosiahnuť čo najlepší možný výsledok.

Pred pár dňami uniklo na Twitter video, ktoré nám ukazuje nové logo priamo v akcii. Nachádzalo sa totiž na začiatku nového seriálu Locked Down na službe HBO Max.

Here's a better look at the new Warner Bros. Pictures logo. pic.twitter.com/oANQNvXEOQ

