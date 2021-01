Najväčšie tajomstvo poznal ako jediný, nikdy ho neprezradil. Toto ste o predstaviteľovi Snapa netušili

Dnes je to presne päť rokov odo dňa, kedy náš svet opustil predstaviteľ jednej z najobľúbenejších postáv z čarodejníckeho sveta Harryho Pottera. Alana Rickmana v úlohe Severusa Snapa si obľúbili fanúšikovia z celého sveta. Pripomeňme si niekoľko výnimočných detailov, ktoré vás presvedčia o tom, že nebol iba skvelým hercom, ale aj človekom.

Na úvod musíme dodať, že okrem účinkovania v Harrym Potterovi stvárnil Rickman množstvo ďalších skvelých úloh. Jeho meno sa však najdlhšie obdobie spájalo práve s postavou Snapa, ktorú aj keď ste možno v začiatkoch nemuseli, postupne si vás získala. Práve Severus Snape bol jednou z najkomplexnejších postáv, ktorej príbeh sa zaryl do srdca nejednému divákovi. A to aj vďaka hereckému prevedeniu samotného Rickmana.

V roku 2016 nás táto osobnosť, ktorá si získala nielen divákov, ale aj svojich hereckých kolegov či samotnú Potterovu autorku J.K. Rowling, opustila v dôsledku vážnej choroby. Pozrime sa na niekoľko zaujímavých momentov z jeho života aj nakrúcania ságy, ktoré ste (možno) netušili a zaspomínajme si tak na Alana Rickmana.

Fanúšikovia ságy Harry Potter sú dodnes nadšení, keď autorka jej knižnej predlohy prezradí nejaké tajomstvo. V jednom zo svojich príspevkov na Twitteri ozrejmila, prečo sa postava profesora obrany proti čiernej mágii volá tak, ako sa volá.

Pôvod jeho mena siaha do Claphamu na juhozápade Londýna, kde Rowling v minulosti pracovala. Každý deň chodievala okolo tejto uličky, s príznačným názvom Severus. Spojitosť si však podľa jej slov všimla až neskôr, keď sa sem po čase vrátila a uvedomila si, že sa jej tento nápis natoľko vryl do pamäti, že sa podľa neho volá jedna z najdôležitejších postáv už jej dopísaných kníh.

Real Harry Potter inspiration alert: I walked past this sign every day on my way to work when I was living in Clapham . Much later – post-publication – I revisited the area & suddenly realised THIS was why ‘Severus’ had leapt into my head when thinking of a 1st name for Snape. pic.twitter.com/q5wzsQb3m9

— J.K. Rowling (@jk_rowling) May 23, 2020