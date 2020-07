Štúdia zistila, ako často by sme mali mať dovolenku, aby sme sa vyhli syndrómu vyhorenia

Pribúda totiž čoraz viac ľudí, ktorí majú v tejto sfére nejaké ťažkosti. Je preto dôležité nielen liečiť ľudí, ktorí už ochoreli, ale venovať sa aj prevencii. Súčasťou prevencie je aj odpočinok. Ako často by sme mali mať dovolenku, aby sme sa vyhli syndrómu vyhorenia?

Na kariéru sa v súčasnosti kladie čoraz väčší dôraz. Očakáva sa, že budeme úspešní, budeme dobre zarábať a všetko ostatné ide neraz bokom. Človek však nie je stroj a dlhodobé pracovné vyťaženie môže zapríčiniť, že dôjde k syndrómu vyhorenia. Ako informuje portál The Independent, k tomu, aby sme sa mu vyhli, potrebujeme pravidelnú dovolenku, ideálne aspoň každých 43 dní.

Súčasťou štúdie bolo 2 000 zamestnancov pracujúcich v kancelárii. Až 7 z 10 sa priznalo, že po dlhšom období bez dovolenky pociťuje fyzické, ale aj psychické vyčerpanie. 1 z 20 zamestnancov priznal, že sa nedokáže na svoju prácu sústrediť.

Znamením, že je najvyšší čas vziať si pár dní voľna je aj to, ak je človek neustále v strese a jeho následky začína pociťovať aj na svojej mentálnej pohode a celkovom pocite spokojnosti. Pre 3 z 10 dospelých je varovným signálom nespavosť a až 23 percent z opýtaných zamestnancov uviedlo, že najvyšší čas na dovolenku je pre nich vtedy, keď ich zdanlivo bez príčiny premôžu negatívne emócie a dostávajú záchvaty plaču.

Varovným signálom je aj nespavosť a zmeny nálad

Aj keď je človek vedený k tomu, aby bol silný a zvládol všetko, každý občas potrebuje hoci len krátku prestávku, počas ktorej načerpá nové sily. Je však dôležité vziať si dovolenku skôr, ako svoje telo a myseľ doženieme k extrémom, akými sú nespavosť, nepravidelné stravovanie a neschopnosť normálne fungovať. Málokto si však tento fakt uvedomuje a neraz strávime množstvo hodín nadčasmi. Kvôli zárobku navyše sa zaslúženého voľného času neraz vzdávajú aj dôchodcovia.

Nie je dôležité, aby ste na dovolenku šli napríklad na Bahamy. Stačí stráviť pár dní s rodinou, s priateľmi alebo len tak doma a venovať sa tomu, čo máte najradšej. Až polovica opýtaných zamestnancov priznala, že by im úplne stačilo stráviť niekoľko dní relaxovaním v záhrade. 43 percent priznalo, že by si chceli vyložiť nohy a pozrieť si niečo v televízii, 41 percent si zas chce v tichosti prečítať knižku. 43 percent zamestnancov by chcelo mať čas na dlhú prechádzku, 32 percent zas chce mať viac času na cvičenie. Iní sa zas chcú jednoducho oddať ničnerobeniu.

Pre mnoho ľudí je však dovolenka v priemere každých 6 týždňov jednoducho nereálna a pracujú, až kým sa neocitnú na úplnom pokraji síl. Podľa Zákonníka práce má Slovák nárok v závislosti od veku na 4 až 5 týždňov dovolenky počas roka. Aj keď sú teda tento rok možnosti dovolenkovania obmedzené, nezabúdajte na svoje psychické zdravie a na zaslúžený oddych.