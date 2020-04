Štúdia z Harvardu hovorí, že ľuďom by sme sa mali vyhýbať striedavo až do roku 2022

V súvislosti s pandémiou koronavírusu každý z nás obmedzil stretávanie sa so svojimi blízkymi či známymi kamarátmi. Mnohí dúfame, že opatrenia už nebudú trvať dlho a život sa ako-tak vráti do normálu. Avšak, vedci z Harvardovej univerzity upozorňujú, že obdobia sociálneho dištancovania striedané s uvoľňovaním opatrení nás môžu sprevádzať až do roku 2022.

Jednorazové sociálne dištancovanie nemusí podľa vedcov z Harvardu stačiť. Aby nemocnice neboli preplnené, bude potrebné striedať obdobia uvoľnenia s obdobiami sociálneho dištancovania, uvádza portál Science Alert.

Jednorazové vyhýbanie sa ostatným nemusí pomôcť

Počítačová simulácia tímu z Harvardu, ktorá bola uverejnená v časopise Science predpokladá, že COVID-19 sa stane sezónnym ochorením, podobne ako iné koronavírusy, s rýchlejšou mierou prenosu v chladných mesiacoch.

Autori štúdie však uvádzajú, že ostáva veľa neznámych, vrátane úrovne imunity získanej po prekonaní ochorenia a dĺžky jej trvania.

„Zistili sme, že jednorazové sociálne dištancovanie pravdepodobne nepostačí na to, aby sa výskyt SARS-CoV-2 udržal v takých medziach, na ktoré by stačili nemocnice v USA,“ uvádza hlavný autor štúdie Stephen Kissler.

Striedaním sa získa lepšia kolektívna imunita

Je možno prekvapivé, že autori štúdie pripúšťajú uvoľňovanie opatrení a chcú, aby sa ľudia stretávali a neskôr zase obmedziť ich sociálny kontakt. Dôvodom je kolektívna imunita.

„Uvoľnením opatrení sa dosiahne lepšia kolektívna imunita,“ uvádza spoluautor štúdie Marc Lipsitch.

Príliš dlhé sociálne dištancovanie môže byť totiž podľa nich zlé. Podľa jedného z modelových scenárov spôsobuje to, že sa nevytvára žiadna kolektívna imunita, a preto je dôležitý prerušovaný prístup. A ten podľa ich modelov môže trvať až do roku 2022.

Autori uznávajú, že v modeloch je najväčšou nevýhodou to, ako málo vieme o tom, aká silná je imunita vyliečených pacientov a hlavne ako dlho trvá.

Pomôcť môže aj krížová imunita

Najlepším odhadom založeným na štúdii iných koronavírusov je, že po vyliečení ostáva imunita asi rok. Či je to naozaj tak,sa iba domnievajú, keďže sa objavujú správy o opätovnom nakazení vyliečených pacientov. Nevie sa ale, či sa u nich vírus opätovne aktivoval alebo sa nakazili znova.

Jednou z možných ochrán proti novému koronavírusu vedci tiež uvádzajú krížovú imunitu, ak je pacient nakazený bežným koronavírusom, ktorý spôsobuje nádchu a má ľahký priebeh ochorenia.

Vírus ostane, pomôže vakcína

Vedci sú si ale istí jednou vecou, a to, že vírus sa vyhubiť nepodarí. Tím uviedol, že je veľmi nepravdepodobné, aby bola imunita u ľudí dostatočné silná a trvala dlho, aby COVID-19 po počiatočnej vlne úplne vymizol, tak ako to bolo napríklad v prípade ochorenia SARS.

Konečnou zbraňou proti novému koronavírusu tak ostáva vakcína. Jej masové nasadenie by mohlo z veľkej časti vyriešiť problém a v kombinácií s účinným liekom by sa mohlo ochorenie COVID-19 zaradiť medzi bežné choroby, proti ktorým sa vieme brániť a efektívne bojovať.