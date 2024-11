Študenti, ktorí sa prezliekli za penzistov, sa stretli so zástupcami dôchodcov: Obe strany sa zhodli v jednej veci

Najznámejším halloweenskym kostýmom na Slovensku sa tento rok bezpochyby stali študenti z bratislavského gymnázia Bilíková, ktorí sa prezliekli za dôchodcov. Jedna študentka mala so sebou transparent s nápisom „ja milujem Fica“, čo niektorí penzisti zobrali mimoriadne osobne a z nenápadného karnevalu sa stala celospoločenská téma.

Kostýmy prekážali najmä Jednote dôchodcov po vedením Michala Kotiana. Jednota dôchodcov Slovenska (JDS) pre masky dokonca avizovala podanie podnetu na Štátnu školskú inšpekciu (ŠŠI). Okrem toho sa chcela obrátiť aj na predsedu Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií, a tiež na poslancov Národnej rady SR.

Ospravedlnili sa

V otvorenom liste riaditeľovi predmetného gymnázia ho dokonca vyzvali, aby odstúpil. „Je nám veľmi ľúto, že to, čo sme chápali ako neškodnú masku, sa mohlo niektorých z vás bolestivo dotknúť. Nemali sme vôbec v úmysle nikoho zosmiešňovať, naopak, s kostýmom nám pomohli naši vlastní starí rodičia,“ napísali v stanovisku študenti a členov JDS pozvali na osobné stretnutie na pôde gymnázia, ktoré sa odohralo včera, informuje TA3.

Michal Kotian sa pre médiá vyjadril, že aj on sa študentom ospravedlnil, pretože ich vraj zle pochopil. „Aj tí samotní žiaci priznali, že možno s tými transparentmi to zasiahlo aj do toho politického sveta, sami si priznali, že do budúcna by to možno tak nerobili,“ uviedol po stretnutí predseda Študentskej rady stredných škôl Viliam Dominik Ďuraš.

Prítomní si údajne všetko vyjasnili, no vyjadrenia niektorých politikov boli podľa jedného zo študentov mimo misu. „Keď nastane takáto situácia a v tom by som apeloval na všetkých, že niekto sa tým cíti dotknutý alebo urazený, tak okamžite komunikovať, ale so školou. Osobný kontakt keby prišiel podstatne skôr, tak celé toto by sa neodohralo,“ zdôraznil riaditeľ gymnázia Daniel Kasala.

Prítomní mali zrejme na mysli vyjadrenie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. Ten vo zverejnenom videu dokonca ani necenzuroval tváre študentov. Udalosť označil za pokračovanie zvyšovania napätia v spoločnosti, ktoré sa dostáva aj do škôl. Podľa ministrovho názoru sa tak deje vďaka progresívnym politikom. Vyjadril tiež podporu svojmu kolegovi, ministrovi školstva Tomášovi Druckerovi (Hlas-SD), ktorý opakovane apeluje na to, aby sa politika nevťahovala do škôl.

Ako predseda strany Hlas odsudzuje Šutaj Eštok zosmiešňovanie kohokoľvek „vrátane dôchodcov, za ich legitímny politický názor a postoj“. K takémuto gestu vyzval aj opozičných politikov a médiá. „Videli sme, ako v minulosti zneužívali politici deti na politickú propagandu. Robili to nacisti aj komunisti,“ vyjadril sa.