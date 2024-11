Študenti prezlečení za dôchodcov neprekážajú len Šutajovi Eštokovi: Na deti chcú podať aj podnet na školskú inšpekciu

Jednota dôchodcov Slovenska (JDS) plánuje pre masky študentov počas halloweenskej zábavy na jednom z bratislavských gymnázií podať podnet na Štátnu školskú inšpekciu (ŠŠI). Okrem toho sa chce obrátiť aj na predsedu Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií, a tiež na poslancov Národnej rady SR.

V otvorenom liste riaditeľovi predmetného gymnázia o tom informovali Michal Kotian, Viliam Oberhauser, Silvester Húska, Ján Košiar, Marián Tkáč, Ivan Tirpák, Marián Servátka, Ignác Juruš a Vladimír Gregor. Ide o reakciu na nedávne udalosti na bratislavskom gymnáziu, kde pri hallowenskej zábave zvíťazila skupinová maska „dôchodcov“, ktorí niesli transparent s nápisom „Ja milujem Fica“.

Riaditeľovi radia, čo robiť

Kotian v otvorenom liste riaditeľovi gymnázia vyjadril znepokojenie i hnev nad tým, že študenti sa „prezliekli za starších ľudí so zjavne zosmiešňujúcim a dehumanizujúcim úmyslom“. Predmetné správanie označil za kruté, bezcitné a ponižujúce. „Je neprijateľné, aby si študenti osvojovali spôsoby správania, ktoré vedú k neúcte a výsmechu. Ako môžete ospravedlniť, že sa v priestore určenom na vzdelanie a formovanie mladých ľudí deje takýto výsmech?“ spytoval sa Kotian.

Od riaditeľa požadoval stanovisko k predmetnej udalosti, ako aj kroky vedúce k náprave a prevencii takýchto činov do budúcna. Naznačil tiež, že na riaditeľovom mieste by po niečom takom odstúpil. Riaditeľ Gymnázia na Bilíkovej ul. v Bratislave Daniel Kasala v prvej reakcii na medializáciu udalosti uviedol, že ho mrzí, že z jednej fotografie vznikol príbeh, ktorý nezodpovedá realite, zdôraznil, že žiadna maska nikoho a nič neznevažovala.

„Mnohé, tak ako aj v tomto prípade, namiesto toho ponúkali láskavý humor a úctu a nie výsmech či dokonca ponižovanie. Naši študenti napriek tomu, čo je im a celej škole od niektorých ľudí teraz podsúvané, sú rozhľadení mladí ľudia s vlastným názorom, ktorí svoj vzťah aj k najstaršej generácii pravidelne dokazujú svojou prácou v miestnom komunitnom centre, a v žiadnom prípade nemajú potrebu sa nikomu a ničomu vysmievať,“ vyjadril sa Kasala.

JDS Kasalovu reakciu označila za skrývanie sa za študentov, považuje to za neprijateľné a je presvedčená, že riaditeľ je plne zodpovedný za atmosféru i hodnoty, ktoré sú na škole presadzované. V rámci pokračovania otvoreného listu tiež dôchodcovia avizovali spomínané kroky smerom k školskej inšpekcii, Asociácii riaditeľov štátnych gymnázií i parlamentu. Pýtať sa chcú na to, či im takého konanie na školách pripadá normálne a akceptovateľné. Od školských inšpektorov očakávajú preverenie okolností a zabezpečenie nápravy.

JDS tiež apelovala na sebareflexiu a vytvorenie rešpektujúceho a inkluzívneho prostredia pre všetko študentstvo, bez ohľadu na jeho názory. „Pán riaditeľ, nehovoríte pravdu, keď tvrdíte, že ide iba o jednu nevinnú fotku. Tých protiseniorských prejavov tam bolo v ten podvečer podstatne viac – od výsmechu 13. dôchodkov až po vaše “ocenenie prvým miestom” práve “politických” masiek,“ uvádza sa v liste.

Študenti sa ospravedlnili

Škola dnes reagovala na vyjadrenia JDS, pričom pod stanoviskom, respektíve ospravedlnením, sú podpísaní študenti gymnázia. „Je nám veľmi ľúto, že to, čo sme chápali ako neškodnú masku, sa mohlo niektorých z Vás bolestivo dotknúť. Nemali sme vôbec v úmysle nikoho zosmiešňovať, naopak, s kostýmom nám pomohli naši vlastní starí rodičia,“ píše sa v ňom. Študenti ďalej zdôraznili, že doma i v škole sú vedení k rešpektu voči všetkým ľuďom, bez ohľadu na ich vek, a nikdy by nikoho neznevažovali. Kotiana i členov JDS pozvali na osobné stretnutie na pôde gymnázia, aby im tieto myšlienky mohli i osobne tlmočiť. „Ešte raz, prosíme, prijmite vyjadrenie našej ľútosti nad týmto nedorozumením a naše ospravedlnenie, ako aj pozvanie na osobné stretnutie,“ uzavreli študenti gymnázia.

Na udalosť reagoval videom na sociálnej sieti aj minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Označil to za pokračovanie zvyšovania napätia v spoločnosti, ktoré sa dostáva i do škôl. Podľa ministrovho názoru sa tak deje vďaka progresívnym politikom. Vyjadril tiež podporu svojmu kolegovi, ministrovi školstva Tomášovi Druckerovi (Hlas-SD), ktorý opakovane apeluje na to, aby sa politika nevťahovala do škôl.

Ako predseda strany Hlas odsudzuje Šutaj Eštok zosmiešňovanie kohokoľvek „vrátane dôchodcov, za ich legitímny politický názor a postoj“. K takémuto gestu vyzval aj opozičných politikov a médiá. „Videli sme, ako v minulosti zneužívali politici deti na politickú propagandu. Robili to nacisti aj komunisti,“ vyjadril sa.