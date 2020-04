Streamovacie služby v čase koronavírusu: Toto sú najsledovanejšie programy na Netflixe

Po tom, čo sa krajiny sveta začali v dôsledku koronavírusovej pandémie uzatvárať, mnohí čakali, ako to ovplyvní jednotlivé odvetvia ekonomiky. Za posledné týždne sme mohli v médiách sledovať badateľný negatívny dopad azda na všetko, filmový priemysel nevynímajúc. Jedna jeho časť však profitovať jednoznačne bude aj napriek kríze, ktorá sa na svetovú ekonomiku valí. Sú nimi streamovacie služby.

Po zavedení karanténnych opatrení naprieč celým svetom sa ľudia presunuli zo škôl a pracovísk do svojich domov. A okrem povinností trávia voľný čas surfovaním po internete a streamovaním multimediálneho obsahu. Dalo sa čakať, že práve čas strávený na streamovacích službách sa v súvislosti s koronavírusovou pandémiou rapídne zvýši. Nikto však nevedel, o koľko. Teraz už poznáme prvé čísla.

Čas strávený streamovaním stúpal

Ako informuje portál The Hollywood Reporter, čas na streamovacích platformách ako je YouTube či Netflix sa oproti minulému roku v rovnakom období zvýšil o 34 percent len v priebehu 2 týždňov od začiatku marca. Užívatelia podľa štatistickej spoločnosti Nielsen, z ktorých THR vychádza, strávili v týždni od 2. marca 2020 dohromady 116,4 miliardy minút na streamovacích službách. Do týždňa od 16. marca to bolo už dohromady 156,1 miliardy minút.

Samozrejme, nejde o úplne smerodajné dáta, nakoľko spoločnosť Nielsen počíta sledovanosť televíznych programov a čas strávený ich sledovaním len prostredníctvom televíznych prijímačov. Neráta teda ostatné zariadenia. Určitý obraz o zvýšení sledovanosti v čase koronavírusovej pandémie však poskytnúť vie. Ďalším skresľujúcim údajom je tiež fakt, že Nielsen merala len americké publikum, a tak v celosvetovom meradle môžu byť badateľné určité odchýlky. Výsledky však pomerne prekvapili azda všetkých. Čo teda Američania sledujú počas aktuálnej koronavírusovej krízy najviac?

Prekvapila pôvodná tvorba aj zakúpené programy

Ako sa ukázalo, najsledovanejším programom naprieč streamovacími službami sa stal film z dielne Netflixu s názvom Spenser Confidential, pri ktorom strávili diváci od 16. marca celkovo 1,25 miliardy minút. Zo seriálov najviac si navjaic diváci išli (taktiež na Netflixe) kultový Kancl (The Office), pri ktorého deviatich sériách diváci strávili od rovnakého dňa dokopy 1,23 miliardy minút.

Prekvapili však aj ostatné originálne programy Netflixu. Napríklad, animovaný seriál On My Block streamovali užívatelia dokopy 1,14 miliardy minút, reality-show Love Is Blind 872 miliónov minút, The Trials of Gabriel Fernandez 572 miliónov minút a Altered Carbon sledovali 425 miliónov minút.

Okrem tvorby Netflixu zaujala aj novinka z dielne streamovacej služby Amazon Prime s názvom Hunters o lovcoch nacistov. Pri tej americkí diváci strávili 612 miliónov minút.

Zo starších seriálov okrem The Office na Netflixe zaujali aj seriály Myšlienky vraha (Criminal Minds), Chirurgovia (Grey’s Anatomy) či NCIS: Námorný vyšetrovací úrad (NCIS), ktoré streamuje služba Hulu a ďalšie.