Streamovacia služba ide po krku Netflixu, aj na Slovensku bude mať predplatné s reklamami: Bude tak najlacnejšia

Streamovacia služba SkyShowtime dnes oznámila uvedenie nového predplatného s reklamami – Štandardné s reklamami. Predplatné bude ponúkané spolu s existujúcim predplatným, ktoré dostane názov Štandardné Plus. Štandardné predplatné s reklamami bude obsahovať reklamy, predplatné Štandardné Plus zostane bez reklám. Štandardné predplatné s reklamami bude k dispozícii od 23. apríla.

„Nové Štandardné predplatné s reklamami bude predstavené na všetkých viac ako 20 trhoch spoločnosti SkyShowtime vrátane Albánska, Andorry, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Chorvátska, Českej republiky, Dánska, Fínska, Maďarska, Kosova, Čiernej Hory, Severného Macedónska, Nórska, Holandska, Poľska, Portugalska, Rumunska, Srbska, Slovenska, Slovinska, Španielska a Švédska,“ informuje spoločnosť v tlačovej správe.

Vďaka tomu sa SkyShowtime stane prvou veľkou streamovacou službou, ktorá spustila predplatné s reklamami na všetkých svojich trhoch.

Služba SkyShowtime, ktorá je domovom najnovších kinohitov z distribúcie spoločností Paramount Pictures a Universal Pictures, uvedie premiéry ešte väčšieho množstva filmových trhákov a je na dobrej ceste opäť mať veľké zastúpenie hollywoodskej produkcie.

Medzi pripravované filmové trháky patria: Asteroid City od Wesa Andersona, Mission: Impossible – Odplata, Zlatým glóbusom ocenený Oppenheimer, Labková patrola vo veľkofilme (PAW Patrol: The Mighty Movie) a Ninja korytnačky: Mutantský chaos (Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem).

Portfólio SkyShowtime zahŕňa novú, exkluzívnu a lokálnu tvorbu, ktorá sa objaví na obrazovkách v roku 2024, ako napr. A Gentleman in Moscow, Apples Never Fall, Bargain, HALO (2. séria), Knuckles, Lawmen: Bass Reeves, Mary & George, Sexy Beast, Star Trek: Discovery (1.-5. séria), Ted, The Curse, The Family Stallone (2. séria), Tetovač z Auschwitzu (The Tattooist of Auschwitz) a Veronika.

Predplatné s reklamami bude stáť 4,99 € mesačne

Štandardné predplatné s reklamami SkyShowtime (4,99 € mesačne) a predplatné Štandardné Plus (7,99 € mesačne) budú k dispozícii priamo pre spotrebiteľov prostredníctvom aplikácie SkyShowtime na zariadeniach Apple iOS, tvOS, Android, Android TV, Google Chromecast, LG TV, Samsung a prostredníctvom webovej stránky od 23. apríla.