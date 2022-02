Strážnik zničil vzácny obraz v ruskej galérii. Nudil sa, tak postavám guľôčkovým perom dokreslil oči

Cenný avantgardný obraz poškodil „nudiaci sa“ strážnik, ktorý v prvý deň svojej práce v ruskej galérii nakreslil oči na postavy bez tváre na cennom obraze.

Obraz „Tri postavy“ bol namaľovaný medzi rokmi 1932 až 1934 a bol poistený galériou na 75 miliónov rubľov (približne 876-tisíc eur). Obraz namaľovala maliarka Anna Leporska, ktorá bola žiačkou jedného z najslávnejších avantgardných umelcov sveta – Kazimira Maleviča. Obraz bol súčasťou výstavy abstraktného umenia v Prezidentskom paláci Borisa Jeľcina v Jekaterinburgu.

Výkonný riaditeľ Jeľcinovho centra vo vyhlásení meno ochrankára neprezradil, uviedol však, že pracoval pre súkromnú bezpečnostnú spoločnosť a bol prepustený. Podľa The Guardian sa strážnik nudil.

Kurátorka výstavy uviedla, že strážnik obraz poškodil pomocou reklamného pera Jeľcinovho centra. „Jeho motív je stále neznámy, ale predpokladáme, že išlo o nejaký skrat,“ povedala.

$1 Million painting in Yeltsin Center was ruined after a bored security guard drew two pairs of eyes with a ballpoint pen on faceless figures

It happened to Anna Leporskaya’s ‚Three Figures‘ painting (pictured) during an Art exhibition in Russia #NFTCommunity #NFTartist #NFT pic.twitter.com/ROU83Gufqf

— Bullish Army (@Bullish_Army) February 9, 2022