Stratili sme kontakt so sondou Voyager 2: Za všetko môže banálna chyba, ktorej sa dopustili inžinieri NASA

Je to nočná mora každej vesmírnej misie. Strata kontaktu s vesmírnou loďou či sondou spôsobí, že ľudia na Zemi netušia, čo sa vo vesmíre deje, a kedy a či vôbec sa podarí spojenie obnoviť. Podobné nepríjemné pocity teraz zažívajú aj inžinieri v NASA, keďže sa im nedarí komunikovať so sondou Voyager 2 vzdialenou 20 miliárd kilometrov od Zeme a to až na hranici, či už za hranicou Slnečnej sústavy.

Míňa Zem o dva stupne

Udialo sa to 21. júla, uvádza Science Alert. Séria plánovaných príkazov pre Voyager 2 neúmyselne spôsobila, že sonda nasmerovala svoju komunikačnú anténu o dva stupne inak, ako mala, čo spôsobilo, že signál nezasahuje Zem. Voyager 2 tak síce vysiela správy, ale vedci ich nedokážu zachytiť, lebo míňajú našu planétu.

Ešte nič nie je stratené. Je tu dátum 15. október. Kozmická sonda je naprogramovaná tak, aby niekoľkokrát do roka zmenila polohu svojej antény a aby ju nasmerovala na Zem. Ak všetko pôjde, tak ako vedci dúfajú, práve 15. októbra sa podarí opäť obnoviť komunikácia.

Voyager 2 spolu so svojím dvojčaťom Voyager 1 vyštartovali ešte v roku 1977. Preleteli okolo planét Slnenčnej sústavy a majú na konte množstvo objavov. Teraz sú vo fáze medzihviezdnej misie. A kým Voyager 2 momentálne nemá spojenie so Zemou, Voyager 1 funguje stále, ako má.

Voyager skončí o dva roky

Obe sondy ale pravdepodobne v roku 2025 ukončia svoju misiu. Budú síce stále putovať vesmírom, no my už s nimi nebudeme môcť komunikovať. Dôvodom je, že im dôjde energia. Tá vzniká z nukleárnych zdrojov a tepla, ktoré rozpad prvkov produkuje. Keďže ale jadrové palivo postupne dochádza, sondy nebudú mať energiu na komunikáciu so Zemou.

Ak by potom niekedy na sondy Voyager narazili mimozemské civilizácie, objavili by v nich zlaté gramofónové platne. Tie zachytávajú zvuky a obrazy Zeme a rôznorodosť života na našej planéte. Tiež je na platni nahraný pozdrav obyvateľov planéty v 55 jazykoch, napríklad aj v češtine či poľštine, slovenský jazyk sa na nej nenachádza.