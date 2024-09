„Stiflerova máma“ prezradila pikantné tajomstvo z Prcičiek: S týmto hercom z kultovej komédie zdieľala domácnosť

Herečku Jennifer Coolidge, predpokladáme, predstavovať netreba. Mnohým sa zapísala do pamäti vďaka účinkovaniu v seriáli Biely lotos (The White Lotus), spoznať sme ju však mohli už skôr, a to ako Stiflerovu mamu v kultovej tínedžerskej komédii Prci, prci, prcičky (American Pie). Teraz herečka vyzradila tajomstvo, o ktorom vedel len málokto.

Článok pokračuje pod videom ↓

Hollywoodska herečka Jennifer Coolidge nedávno v rozhovore pre magazín GQ prezradila naozaj pikantné tajomstvo, píše web LAD Bible.

Už dlhšie je známe, že vďaka rovnako pikantnej komédii Prci, prci, prcičky mala v posteli viac ako 200 mužov a snímka jej nemálo pomohla aj v randení. Čo ale mnohí nevedeli, je fakt, že Coolidge zdieľala takmer dva roky jednu domácnosť so svojím hereckým kolegom Eddiem Kaye Thomasom. Ten hral v Prcičkách jej neplnoletého milenca Paula Fincha.

Mnohým preto hneď napadlo, že dvojica to teda skúšala aj v súkromí, no Coolidge hneď všetkých vyviedla z omylu. Len spolu žili pod jednou strechou a v oddelených izbách.

Nebolo to ale tak, že by toto spolužitie herečke nič nedalo, práve naopak. Mohla vďaka tomu spoznať ženy, ktoré si Thomas do izby oproti tej jej vodil. Ktovie, či aj časté ženské návštevy neboli dôvodom, prečo to medzi dvojicou riadne nezaiskrilo.