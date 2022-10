Vďaka MILF Stiflerovej mame mala sex s 200 ľuďmi: Prvú rolu získala v 32 rokoch, povedali jej, že nevyzerá dobre na herečku

Herečka Jennifer Coolidge je pre mnohých zafixovaná jednoducho ako „Stiflerova mama“. Túto ikonickú postavu síce stvárnila v komédii Prci, prci, prcičky (American Pie) už pred viac ako 20 rokmi, napriek tomu je s ňou stále spájaná. Aktuálne hviezdi v novinke The Watcher na Netflixe v úlohe realitnej agentky. Tieto zaujímavosti ste o jej živote možno netušili.

V článku sa dozviete aj: prečo bývala v domove dôchodcov;

ako jej agentka povedala, že nevyzerá „dostatočne dobre“ na to, aby ju obsadila;

kedy získala svoju prvú televíznu rolu;

aké výhody jej prinieslo stvárnenie „Stiflerovej mamy“

že býva v dome, kde vraj straší.

Jennifer Audrey Coolidge sa narodila 28. augusta 1961 v Bostone v Massachusetts, uvádza web The Famous People. Získala herecké vzdelanie a počas svojej kariéry v Hollywoode stvárnila výrazné a neprehliadnuteľné postavy, vďaka ktorým si získala široké spektrum fanúšikov.

Mnohí ju ale stále majú zafixovanú kvôli postave Stiflerovej mamy. Dala však život množstvu ďalších filmových či seriálových hrdiniek.

Objavila sa napríklad v seriáloch Joey, 2 baby na mizine (2 Broke Girls), Biely lotos (The White Lotus), ktorého druhú sériu očakávame už o niekoľko dní či v novom mysterióznom trileri The Watcher. Čo sa týka filmov, známe úlohy stvárnila v Modernej popoluške (A Cinderella Story), v romantickej komédii Pravá blondínka (Legally Blonde) alebo v dráme Nádejná mladá žena (Promising Young Woman). Aký je jej život mimo kamier?

Počas štúdia bývala v domove dôchodcov

Keď sa ako 21-ročná nádejná herečka dostala do Los Angeles, mala problém zohnať si bývanie. Vulture vysvetľuje, že sa jej podarilo nájsť si izbu na skutočne netradičnom mieste pre mladú ženu. Prenajala si ju totiž priamo v domove dôchodcov.

Agentka jej povedala, že nevyzerá dobre

Cesta na výslnie Jennifer Coolidge ale nebola jednoduchá a na vlastnej koži pocítila aj odmietnutia. Napríklad, v tomto období si ju zavolala kastingová agentka iba preto, aby jej povedala, že nevyzerá ako na fotografii. A že do svojich seriálov obsadzuje iba „dobre vyzerajúcich ľudí“. Kým sa jej podarilo dostať k hereckým úlohám, privyrábala si ako čašníčka.

Kvôli kokaínu skončila niekoľkokrát na pohotovosti

Súčasťou jej minulosti sú aj nepríjemné skúsenosti s kokaínom. Pre InStyle podľa webu MailOnline opísala svoj problém so závislosťou na tejto látke, ktorou trpela po tom, ako sa presťahovala do New Yorku. Coolidge nazvala kokaín „hroznou drogou“ a priznala, že kvôli nemu skončila viackrát na pohotovosti. Mala 27 rokov, keď skončila na odvykačke.

Prvýkrát sa dostala do seriálu, keď mala 32

Kým sa objavila na obrazovkách, trvalo to až do roku 1993, kedy získala úlohu komediálnom seriáli s názvom Seinfeld. Realita ale nebola taká ružová, ako sa môže zdať, pretože kým zažívala svoj prvý z vysnívaných úspechov, jej mama umierala na rakovinu.

Chcela hrať dramatické úlohy

Ako dnes vieme, napokon sa Jennifer podarilo získať viacero stálych hereckých úloh a presláviť sa v tejto brandži. Jej snom ale pôvodne bolo stať sa herečkou v dramatických úlohách, uvádza TV Overmind. Chcela sa uberať po vzore Meryl Streep.

Predstierala, že má dvojča, aby mohla ísť na rande s dvoma mužmi

Pre magazín US Weekly sa rozrozprávala o prekvapivých veciach, ktoré ľudia o nej nevedeli. A priznala, že počas jednej dovolenky predstierala pred dvojicou mužov, ktorí sa navzájom poznali, že má jednovaječné dvojča. Tak mohla ísť na rande s oboma.

Stiflerova mama

Jednotka Prcičiek uzrela svetlo sveta v roku 1999 a stvorila „Stiflerovu mamu“. Iba pripomenieme, že komédia ukazuje partiu kamarátov, ktorých čaká maturita, no stále neprišli o svoje panictvo. A rozhodnú sa to napraviť. Jennifer Coolidge stvárnila postavu Jeanine Stifler, mamu Stevea Stiflera, ktorá sa vyspala s jeho spolužiakom Paulom Finchom.

Úloha Stiflerovej mamy jej zabezpečila sex s 200 ľuďmi

Ako uvádza Insider s odvolaním na Variety, Coolidge povedala, že rola Stiflerovej mamy je priniesla aj akési „výhody“. Mala na mysli náklonnosť mužov, ktorí v nej videli túto známu postavu.

„Z účinkovania v tomto filme sa mi naskytlo veľa benefitov. Myslím tým, že nebyť nej, nevyspala by som sa asi s 200 ľuďmi,“ povedala. Spomenula však aj to, ako si ju vďaka tejto role všimli aj ľudia z brandže, ktorí ju dovtedy prehliadali a vďaka tomu získala ďalšie herecké ponuky.

Býva v strašidelnom dome

Poznáte tie staré domy z hororov, pri ktorých si hovoríte, že by ste v takom nikdy nechceli bývať? Tak presne v jednom z nich žije Jennifer Coolidge. Jej dom pochádza z roku 1867, píše Vulture a zaujímavosťou je, že ho v roku 2017 prepožičala na nakrúcanie hororu Podvedený (The Beguiled) s Nicole Kidman a Colinom Farrellom v hlavných úlohách. Niektoré interiérové scény v snímke teda pochádzajú práve z jej domu v New Orleans. Podľa Sky News ho dokonca prenajala aj Ryanovi Murphymu, na nakrúcanie seriálu American Horror Story.

Herečka pri jeho rekonštrukcii dbala na to, aby zachoval svoje historické čaro. Časopis Cracked navyše spomína, že podľa herca Bena Feldmana sa v jej kúpeľni na prízemí ukrýva duch malého dievčatka.

Podobný „strašidelný“ dom hrá dôležitú úlohu aj v seriáli The Watcher, kde si Coolidge splnila ďalší sen a mohla spolupracovať s Murphym. O tomto momente totiž snívala už pred rokmi.

Charitatívna práca

Coolidge sa angažuje aj v charitatívnej oblasti, predovšetkým čo sa týka AIDS alebo v boji za práva zvierat. Sama má doma psa, Chewyho, ktorého si adoptovala po tom, ako bol zachránený z kórejského mäsokombinátu, pred istou smrťou.