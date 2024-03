Staviteľ mostov vysvetlil, prečo sa most v Baltimore zrútil. „Dnešným mostom by sa to stať nemalo,“ tvrdí

Tento týždeň svet šokovala správa o tom, že most v Baltimore spadol po tom, ako do jedného z podporných pilierov narazila veľká kontajnerová loď. Most v dôsledku zrútenia podporného piliera spadol, pričom sa predpokladá, že 6 ľudí pri tomto nešťastí zahynulo.

Správa o zrútení mosta šokovala verejnosť, a to nielen laickú, ale aj tú odbornú. Ako píše vo svojom článku na portáli The Conversation Colin Caprani, docent na stavebnej fakulte Monashskej univerzity v austrálskom Melbourne, ktorý sa venuje práve mostom a ich bezpečnosti, šanca, že sa zraníte či dokonca zomriete v dôsledku zrútenia mosta, je ešte nižšia ako pravdepodobnosť zasiahnutia bleskom. Prečo teda došlo k jeho pádu?

Most z 20. storočia versus loď z 21. storočia

Spadnutý most v Baltlimore s názvom The Francis Scott Key Bridge bol postavený v 70. rokoch 20. storočia. Dôležité podporné piliere, nachádzajúce sa v strede mosta, tvorili medzi sebou splavný úsek pre lode.

Keďže sú len dva, je jasné, že ak sa jeden zrúti, konštrukcia mosta to nevydrží. To si, samozrejme, uvedomovali aj inžinieri pri jeho stavbe, a tak, štandardne, sa budovala aj ochrana týchto pilierov pred nárazmi.

Prvou boli betónové konštrukcie nachádzajúce sa vo vode asi 100 metrov pred piliermi mosta. Boli určené práve na to, ak by sa neriadená loď rútila na piliere mosta, aby táto konštrukcia absorbovala energiu a zabránila nárazu.

Druhou ochranou boli blatníky. Ide o stavby z dreva či železobetónu umiestnené okolo pilierov. Rovnako ako blatník na aute, aj tu má cieľ chrániť piliere pred nárazom lodí a pohlcovať energiu.

Problémom ale bola samotná loď. Loď Dali s hmotnosťou viac ako 100-tisíc ton jednoducho prekonala aj ochranné betónové konštrukcie, ktoré nedokázali pohltiť veľkú energiu lode a podobne skončili aj blatníky. Na videozázname zo zrútenia je vidieť mrak prachu, čo môže byť práve drvenie blatníkov.

BREAKING: A cargo ship hit the Francis Scott Key Bridge in Baltimore, causing it the collapse. Multiple cars reportedly plunged into the water below. pic.twitter.com/OAvtGyVh6q — Trey Yingst (@TreyYingst) March 26, 2024

V čase, keď sa most staval, také veľké lode neexistovali a nepočítalo sa s tým, že by niečo také veľké mohlo do mosta naraziť.

Bezpečnejšie mosty

Krátko po dostavaní mosta Baltimore sa v 80. rokoch 20. storočia začali zavádzať výrazne lepšie pravidlá na ochrany mostov. Bolo to aj dôsledkom viacerých kolízií lodí s mostami. Momentálne musia konštruktéri mostov uvažovať o čelných či bočných nárazov do pilierov a prispôsobovať tak konštrukčné riešenia.

Dnešné nákladné lode sú oveľa väčšie ako v minulosti a je pravdepodobnosť, že do budúcna budú ešte väčšie. Konštruktéri tak musia myslieť dopredu, keďže mosty dokážu, ak nedôjde k veľkej kolízii, stáť aj niekoľko storočí.

Momentálne dobrým riešením je budovanie ochranných ostrovov okolo pilierov, ktoré zabraňujú tomu, aby lode do pilierov narazili. Či ale takáto ochrana bude dostačujúca aj o 50 či 100 rokov, je zatiaľ vo hviezdach.