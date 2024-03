Zábery ukázali, že doň narazila nákladná loď. V Baltimore sa nadránom zrútil štvorprúdový most

V Baltimore sa zrútil štvorprúdový most. Ako informoval Fox Baltimore, most sa zrútil, keď doň narazila nákladná loď. Ide o most s názvom The Francis Scott Key Bridge, ktorý sa zrútil do rieky Patapsco. Jednu osobu „vo veľmi vážnom stave“ hospitalizovali.

Záchranári z vody vytiahli aj jednu ďalšiu osobu, ktorá vyviazla bez zranení, pričom pátrajú ešte po minimálne siedmich ľuďoch, informuje TASR podľa agentúry AFP.

Na mieste zasahujú záchranné zložky. Všetky jazdné pruhy sú momentálne uzavreté a doprava je odklonená. Okolo 01.30 h ráno miestneho času narazilo do jedného pilierov mosta Key Bridge (Francis Scott Key Bridge) nákladné plavidlo. Časť mosta sa zrútila a loď začala horieť a potopila sa.

Viaceré autá sa z poškodeného mosta zrútili do rieky Patapsco. Informácie o prípadných obetiach alebo zranených neboli bezprostredne známe.

„Pre incident na moste I-695 Key Bridge sú všetky jazdné pruhy uzavreté v oboch smeroch. Doprava sa odkláňa,“ uviedol marylandský dopravný úrad na platforme X. Video z udalosti sa šírilo prostredníctvom sociálnych sietí. Starosta Baltimoru Brandon M. Scott uviedol, že záchranári pátrajú prinajmenšom po siedmich osobách, ktoré zrejme spadli do vody.

BREAKING: A cargo ship hit the Francis Scott Key Bridge in Baltimore, causing it the collapse. Multiple cars reportedly plunged into the water below. pic.twitter.com/OAvtGyVh6q — Trey Yingst (@TreyYingst) March 26, 2024

Záchranári pátrajú po najmenej 20 ľuďoch, ktorí skončili v rieke pri zrútení mosta. Upozorňujú, že na mieste je znížená viditeľnosť a teplota vzduchu tesne pod nulou. Informuje o tom TASR podľa správ televízie CNN.

„Stalo sa to o 1.30 h (6.30 h SEČ), viditeľnosť je obmedzená, takže pracujeme s veľkým nasadením, aj s ohľadom na teplotu vonkajšieho prostredia i vody, aby sme mohli zachrániť, prípadne vytiahnuť z rieky ľudí,“ povedal pre CNN šéf oddelenia komunikácie baltimorských hasičov Kevin Cartwright.

Teplota vody podľa experta CNN Dereka Van Dama dosahuje okolo deväť stupňov Celzia. Upozorňuje, že pri takejto teplote ľudský organizmus dokáže vydržať vo vode od jednej do troch hodín.

Televízia CNN zverejnila aj videozáznam zo zrútenia mosta po tom, čo do jedného z pilierov narazil približne 300 metrov dlhý vlečný čln. V čase nárazu sa na tomto štvorprúdovom moste dlhom 2,5 kilometra nachádzal napríklad aj ťažký ťahač. Následne sa zrútila do rieky časť mosta v oblasti nárazu a po ňom nasledoval pád aj susedných úsekov. Vo vode sa ocitlo viacero áut. Loď začala horieť a potopila sa.

Guvernér štátu Maryland Wes Moore v reakcii na nešťastie vyhlásil stav núdze. „Vyhlásil som tu v Marylande stav núdze. Spolupracujeme s ďalšími inštitúciami, aby sme mohli rýchlo použiť federálne zdroje z administratívy (prezidenta Joea) Bidena,“ napísal Moore na sociálnej sieti X.