Štátna karanténa už čoskoro nebude povinná. Alternatívou bude mobilná aplikácia

Alternatívou štátnej karantény bude mobilná aplikácia. Vláda totiž na štvrtkovom rokovaní schválila novelu zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o elektronických komunikáciách.

„Účelom návrhu zákona je podporiť uplatňovanie a dodržiavania proti epidemiologických opatrení v čase mimoriadnej situácie vyvolanej pandémiou ochorenia Covid-19 proporcionálnym a ústavne konformným spôsobom,“ uvádza rezort zdravotníctva v materiáli.

Dôvodom spustenia tejto aplikácie je taktiež preťaženie kapacít štátnej karantény a to, že verejnosť nevníma štátnu karanténu pozitívne. Alternatívnym opatrením bude používanie dvoch mobilných aplikácií dostupných pre operačné systémy iOS a Android. Vláda súčasne schválila návrh, aby sa parlament novelou zákona zaoberal v skrátenom legislatívnom konaní.

Zámerom je upraviť dva konkrétne typy mobilnej aplikácie

Prvým typom je aplikácia na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie, druhým na monitorovanie kontaktov s inými zaradeniami. Rozhodnutie o tom, či osoba bude používať mobilnú aplikáciu, bude dobrovoľné, nakoľko vždy existujú aj iné alternatívy ako používanie aplikácie. Používanie mobilných aplikácií je preto v novele chápané ako výnimka z povinnej štátnej karantény.

Ak sa mobilnú aplikáciu rozhodne používať osoba, ktorá by inak mala povinnosť podriadiť sa povinnej štátnej alebo izolácii v domácom prostredí, musí používať aplikáciu určitým spôsobom. Tieto spôsoby sa týkajú najmä umožnenia určitých funkcionalít mobilnej aplikácie. Osoba, ktorá udelila s používaním aplikácie súhlas, je napríklad povinná systémovo umožniť prístup k údajom o polohe mobilného zariadenia. Musí tiež povoliť funkciu rozpoznávania tváre pomocou fotoaparátu či povoliť mobilnému zariadeniu lokálne uložiť odfotografovanú podobizeň tváre používateľa aplikácie.

Prevádzkovateľom týchto aplikácií bude Úrad verejného zdravotníctva

Spracúvať údaje získané pomocou nich môže len dovtedy, kým to bude nevyhnutné, najneskôr však do 31. decembra tohto roka. Následne úrad ukončí prevádzkovanie mobilných aplikácií a bezodkladne vymaže všetky osobné údaje získané prostredníctvom nich. Túto povinnosť budú mať aj všetky orgány, ktoré mali prístup k údajom. Údaje, ktoré sa týkajú karanténnej funkcionality a monitorovania kontaktu, musia byť vymazané do 30 dní od ich získania.