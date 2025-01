Štát sa opäť zbavuje ďalšieho auta, predáva staršiu Octaviu. Kúpiť si ju môžete za extrémne nízku cenu

Ak hľadáte auto, ktoré by nezruinovalo váš rozpočet, máte príležitosť. Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen vyhlasuje ponukové konanie na predaj osobného motorového vozidla ŠKODA OCTAVIA 1.6 z roku 2002.

Článok pokračuje pod videom ↓

Toto zelené vozidlo má na svojom konte 322 208 km. S výkonom 75 kW a objemom valcov 1 595 cm³ predstavuje vhodného kandidáta na každodenné jazdy. Technická kontrola platí do 20. augusta 2026 a emisná kontrola do 13. mája 2026, takže sa nemusíte obávať blízkych investícií do údržby.

Cena a podmienky

Vyvolávacia cena vozidla je 1 133 eur, čo predstavuje výhodný nákup pre každého, kto hľadá spoľahlivé auto. Ponuky môžete zasielať do 22. januára 2025 na adresu Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Zvolen. Nezabudnite označiť obálku „NEOTVÁRAŤ – prevod vlastníctva hnuteľného majetku“ a uviesť svoje meno a adresu.

Záujemcovia o vozidlo musia dodržať presne stanovené podmienky. Fyzické osoby by mali uviesť meno, trvalé bydlisko, špecifikáciu majetku, ponúknutú cenu a vlastnoručný podpis. Právnické osoby musia poskytnúť obchodné meno, sídlo, právnu formu, IČO a ďalšie relevantné informácie.

Ponúkajte jednu pevnú sumu

Víťazom sa stane záujemca s najvyššou ponúknutou cenou, avšak správca majetku štátu bude akceptovať len cenu ponúknutú jednou pevnou sumou.

Majte na pamäti, že Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen si vyhradzuje právo odstúpiť od ponukového konania kedykoľvek bez uvedenia dôvodu. Ak vás ponuka zaujala, ďalšie informácie môžete získať aj na tel. čísle: 045/5203920.