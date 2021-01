Štát chce skríningovo pretestovať Slovensko. Od 8. februára by mohol začať platiť COVID automat

Štát chce skríningovo pretestovať Slovensko.Po sobotňajšom rokovaní vlády to povedal minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO). Testovaním by sa podľa ministra znížil počet infekčných osôb o 50 percent a od pondelka 8. februára by mohol začať platiť COVID automat. Vláda bude pokračovať v rokovaní aj v nedeľu 17. januára, kedy má prijať uznesenie.

„Situácia na Slovensku je veľmi vážna. Postupne sa síce zlepšuje, ale veľmi pomaly. Našou úlohou a želaním je, aby sme sa čo najrýchlejšie dostali z čiernej do červenej fázy,” povedal Krajčí. Tak by sa mohli otvoriť materské školy, prvý stupeň základných škôl a koncové ročníky základných a stredných škôl. Aby sa deti mohli začať vzdelávať prezenčne, potrebujeme podľa ministra zdravotníctva znížiť priemerný počet pozitívne testovaných v krajine.

Vláda schválila vyčlenenie do 5000 vojakov na pomoc s testovaním

Vláda na svojom dnešnom online rokovaní schválila použitie Ozbrojených síl SR (OS SR) na pomoc pri testovaní obyvateľstva na území SR na prítomnosť ochorenia COVID-19. Podľa uznesenia má minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) na tento účel vyčleniť do päťtisíc príslušníkov OS SR.

V nedeľu 17. januára majú predsedovia koaličných strán informovať o presnom spôsobe, akým bude celoplošný skríning prebiehať.