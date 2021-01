Učiteľka napísala vo vysielaní RTVS na tabuľu slovo “obylie”. Ľudia ju začali okamžite nechutne urážať

Nikto z nás nie je neomylný. Včerajšia chyba sa však odvysielala priamo vo vzdelávacom programe na RTVS. Učiteľka napísala na tabuľu nesprávne slovo obilie. Namiesto mäkkého “i” zvolila ypsilon.

Keďže školy sú stále zatvorené, deti sa vzdelávajú dištančné doma. Štátny pedagogický ústav v spolupráci s verejnoprávnou televíziou RTVS, neziskovou organizáciou Indícia a Pedagogickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici zareagovali na aktuálnu situáciu a pripravili ďalšie pokračovanie televízneho vyučovania. Relácia Školský klub je určená žiakom a učiteľom prvého stupňa základných škôl a nadväzuje na vysielanie z jesenných mesiacov minulého roka.

„Ku každej relácii sú vytvorené pracovné listy, ktoré môžu deťom vytlačiť rodičia. Škola ich zase môže distribuovať tým deťom, ktoré nemajú doma potrebné technické vybavenie. Pracovné listy sú zverejňované aj v rómskom a maďarskom jazyku, aby sme podporili vzdelávanie všetkých detí,“ hovorí Hapalová. Každá relácia je zároveň tlmočená do posunkového jazyka pre nepočujúcich.

Kauza “obylie”

Pani učiteľka vo včerajšom vysielaní pred kamerou napísala slovo “obylie”. Poslanec Jarjabek zo strany SMER sa rozčúlil, ako k niečomu takémuto vo verejnoprávnej televízii vôbec mohlo dôjsť. O celej veci na Facebooku informuje Juraj Hipš.

OBYLIE V dnešnom vzdelávacom programe na RTVS, ktorý má pomôcť deťom s dištančnou výučbou sa objavila gramatická chyba…. Uverejnil používateľ Juraj Hipš Štvrtok 14. januára 2021

Vo svojom statuse vysvetľuje, prečo je normálne a prirodzené, že každý človek niekedy urobí chybu. Samozrejme, smolou bolo, že sa to dostalo do vysielania a do relácie, ktorá má deti vzdelávať. Byť učiteľom znamená robiť aj chyby. Ak by šlo len o chybu, dala by sa celá vec prehliadnuť. Horšie však bolo, že niekto poslal fotografiu satirickej stránke Zomri, ktorá príspevok zdieľala. To, čo sa odohralo v komentároch, je však len pre silné žalúdky.

Ľudia učiteľke nadávali, kritizovali ju, vysmiali sa jej a boli zlomyseľní. Kvôli jednej chybe určite nie je správne učiteľku súdiť a to, čo “schytala” v komentároch, je veľká lekcia pre všetkých ľudí. Každý by sa mal zamyslieť, či nikdy žiadnu chybu nespravil. Otázkou je odkaz mladým generáciám. Nikto si nespomenie, že v relácii učiteľka urobila chybu. Každý však vidí, aká je atmosféra na Slovensku. Deti trávia mnoho času na internete, taká vec, ako gramatická chyba, im pokojne unikne. Podobné komentáre ale vidieť všade a keď majú ľudia možnosť kritizovať a vysmievať sa, dobrovoľne to urobia. Toto je odkaz mladej generácii, ktorý za sebou zanechávajú.