Stanka z Ruže pre nevestu má vraj nového priateľa, má ním byť známy politik. Jej reakcia hovorí za všetko

Výherkyňa poslednej série Ruže pre nevestu, Stanka Lučková, síce nemala po šou šťastie a so ženíchom Radkom už netvorí pár, podľa niektorých zdrojov však nie je sama. Jej nový priateľ má byť známy politik.

Magazín EMMA upozornil na to, že Stanka zverejnila video z kuchyne, ktorá vyzerá úplne ako tá, ktorú má známy politik. Portál Plus Jeden Deň Stanku dokonca oslovil, aby sa ku klebetám vyjadrila.

Stanka sa vyjadrila ku klebetám

Len čo vyšlo najavo, že Stanka už s Radkom netvorí pár a každý z nich si zvolil inú cestu, víťazka Ruže sa vyjadrila, že momentálne nemá žiadny vzťah. Mnohí fanúšikovia ju však začali hneď spájať s rôznymi známymi osobnosťami, dokonca aj s jednou českou influencerkou. Teraz sa však zdá, že jej partnerom je známy politik. Zdroj Pluske povedal, že tvorí pár s Györgyom Gyimesim.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Televízia Markíza (@tvmarkizaofficial)

Následne ju portál oslovil, aby sa ku klebetám vyjadrila a zostala vraj poriadne zaskočená. „K tomu by som sa presne nechcela vyjadrovať (smiech). Ale nemyslím si, že ma s ním mohli vidieť. Akože… Neviem… K tomu by som sa nevyjadrovala, nemyslím si, že je to naozaj niečím podložené,“ povedala.

