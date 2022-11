Nebudete veriť, že sa skutočne stali: Nová kniha Podľa skutočnej udalosti opisuje ľudské príbehy o prežití

Nálepka „podľa skutočnej udalosti“ na produktoch popkultúry býva často len marketingovým ťahom. V prípade novej knižky od trojice autorov, ktorá vychádza pod hlavičkou vydavateľstva INTEREZ MEDIA, to neplatí. 33 príbehov v nej sa totiž skutočne odohralo, aj keď tomu nikto nebude chcieť uveriť.

Bez prikrášlenia a tak, ako sa naozaj udiali. Traja autori, 33 príbehov a 314 rokov. To sú tri čísla, ktoré stručne, ale zato veľmi výstižne opisujú v poradí tretiu knihu, ktorá v týchto dňoch vychádza pod hlavičkou vydavateľstva INTEREZ MEDIA.

Príbehy obyčajných ľudí, ktoré sa naozaj stali

Knižka Podľa skutočnej udalosti nás prevedie vyše tromi storočiami príbehov, so začiatkom v roku 1704 a koncom v roku 2018, a čitateľa zavedie do každého kúta našej planéty. Navštívite nehostinné púšte i rozbúrené moria, veterné hory aj nepredvídateľné jaskyne. Pri čítaní v hlave jasne uvidíte obrazy horúcich dažďových pralesov aj mrazivých arktických končín. Počas toho celého budete mať husiu kožu, budete sa potiť aj mrznúť a s hlavnými hrdinami budete cítiť všetko – aj hlad, aj smäd.

Podľa skutočnej udalosti je novinkou, ktorá prichádza na pulty kamenných kníhkupectiev i online obchodov v čase, kedy mnohí z nás hľadajú ten správny darček pre blízkeho pod vianočný stromček. Práve táto knižná novinka nadchne rozhodne aj toho najnáročnejšieho čitateľa.

Ako ľudia sa už od počiatku snažíme prekonávať vlastné limity. Odjakživa sme museli vzájomne spolupracovať a často i bojovať s prírodou. No najmä za pomoci nej sme sa dokázali posúvať krok po kroku na ceste ľudskej evolúcie a zdarne sa dopracovať až do dnešného bodu.

Pri dosahovaní svojich cieľov a snov museli zvádzať boj s prírodou aj protagonisti príbehov obsiahnutých v tejto knižke. Bola to totiž práve príroda, čo ich dostala do situácií na hrane života a smrti. No zároveň opäť len príroda stála za tým, že tieto doslova beznádejné okamihy nakoniec prežili.

Na knižke pracovali traja autori

Tieto príbehy dala dohromady trojica skúsených autorov. Zaujímavé ale pritom je, že počas celého procesu sa Dominika Bedecsová, Pavel Šoral a Eva Ava Šranková pri písaní knižky nikdy nestretli, napokon to ani nebolo potrebné, keďže tím autorov dalo dohromady vydavateľstvo.

Každý z autorov tak pracoval na svojej časti príbehov, knižka tak má tri rôzne rukopisy, čím nestráca na originalite. Knižku aj napriek jej solídnej hrúbke (320 strán), „zhltnú“ pomerne rýchlo. Zrod jej samotnej bol ale behom na trošku dlhšiu trať. Len tím autorov sa dával dohromady takmer 2 mesiace, čo nie je krátka doba. Najťažšie ale bolo niečo celkom iné, čo priznal aj Michal Blaško, jeden zo zakladateľov vydavateľstva INTEREZ MEDIA.

„Vybrať príbehy bola jedna z najťažších vecí na knižke,“ prezrádza Michal. Existujú totiž stovky ľudských príbehov, všetky by sa ale do jednej knižky nezmestili. „Snažili sme sa, aby boli príbehy rôznorodé, z rôznych kútov sveta a odohrávajúce sa v rôznych situáciách a rokoch,“ dodáva.

Mnohé sme videli na veľkom plátne

Mnohé z príbehov možno niekto už počul, možno o nich niekde už aj čítal. „Či sme sa o niektorých učili v škole, to neviem. Ale o mnohých z nich boli nakrútené celosvetovo úspešné filmy,“ dopĺňa Michal Blaško.

Čo ale treba jednoznačne doplniť, hlavnými hrdinami príbehov nie sú žiadne veľké osobnosti histórie, ale skôr bežní ľudia, ktorí sa dostali do extrémnych, ba až život ohrozujúcich situácií.

„Sú to dobrodruhovia, horolezci, moreplavci, milovníci prírody, no v niektorých prípadoch aj úplne bežní ľudia či deti, ktorí extrémne situácie ani len nevyhľadávali,“ láka na prečítanie novej knihy jej vydavateľ. Michal zároveň dodáva, že báť sa o hrdinov hociktorého z 33 príbehov netreba. „Všetkým sa vďaka ich odhodlaniu podarilo prežiť,“ dodal na záver.

Ak vás láka spoznať príbehy ľudí, ktorí sa často nie svojím pričinením ocitli na hrane života a smrti a ich príbehy sú natoľko fascinujúce, že ich skrátka poznať musíte, prečítajte si knižku inšpirovanú skutočnými príbehmi pod názvom Podľa skutočnej udalosti.

O autoroch:

Eva Ava Šranková Je externou redaktorkou českého internetového magazínu Memento Historia a autorkou historických ľúbostných románov zameraných na európske dejiny stredoveku. Napriek tomu, že jej romány vydávané na Slovensku aj v Čechách sú pamätníkmi krutostí, ktorých sa dopúšťala stredoveká spoločnosť berúca do úst slová: Deus lo vult! (Boh tak chce!), autorka pod hromadou špiny, násilností a intríg odhaľuje ukrytú krásu a lásku, ktorá je ústrednou témou jej kníh. Svoj nesmierny talent písania vložila aj do príbehov v tejto knižke.

Dominika Bedecsová Pred ôsmimi rokmi sa stalo písanie súčasťou jej každodenného života. Od tvorby článkov počas štúdia na strednej a vysokej škole ju vietor zavial až ku copywritingu, ktorý odštartoval jej pracovnú kariéru. Nový obzor v kreatívnom smere získala pri písaní tejto knihy, vďaka čomu si zas a znova otestovala svoje hranice a vystúpila z komfortnej zóny. Tú pravidelne prekonáva aj počas objavovania zákutí našej čarovnej krajiny, kedy sa neustále presviedča o tom, že investícia do zážitkov je najlepší spôsob, ako obohatiť svoju dušu nezabudnuteľnými spomienkami.