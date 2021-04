Štafetu preberá nová nikotínová alternatíva k fajčeniu, ktorá neobťažuje okolie

Fajčenie má vážnu konkurenciu. Podľa najnovších údajov Eurobarometra počet fajčiarov čoraz viac klesá a mnoho ľudí, ktorí nikotín predtým užívali inhaláciou, si dnes vyberá iné alternatívy dostupné na trhu. Krajiny čoraz častejšie prijímajú opatrenia, ako fajčenie ľuďom znemožniť, a to aj zvyšovaním cien. V súčasnosti existuje na Slovensku niekoľko výrobkov so zníženým rizikom, vrátane jednotky na trhu USA – nikotínových vrecúšok ZYN®, pre tých spotrebiteľov, ktorí nie sú ochotní prestať so svojim návykom na nikotín.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) fajčenie cigariet ročne zabije viac ako 8 miliónov ľudí na celom svete. Viac ako 7 miliónov týchto úmrtí je dôsledkom priameho užívania tabaku, zatiaľ čo 1,2 milióna je výsledkom toho, že nefajčiari sú vystavení pasívnemu fajčeniu. Fajčenie má negatívny vplyv na ľudské zdravie. Môže spôsobovať:

rakovinu, mŕtvicu

ďalšie pľúcne ochorenia,

poškodzuje cievy a môže ich zužovať

súvisí aj so vznikom srdcovo-cievnych ochorení alebo vysokým krvným tlakom

vplyv môže mať aj na psychické zdravie, výskumy ukazujú, že úzko súvisí s depresiami

Podľa informácií CDC- Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb, už po jednom roku po ukončení fajčenia prudko klesá riziko infarktu, po 2 až 5 rokoch sa riziko mŕtvice zníži zhruba na také, ako hrozí nefajčiarom. Až po 10 rokoch sa riziko rakoviny pľúc zníži o 50 %.

Ak máte záujem o alternatívny spôsob získavania svojho nikotínu, môže vás zaujať práve Nikotininak.

Modernou alternatívou sú nikotínové vrecúška

Niektoré krajiny, medzi nimi napríklad Nórsko a Švédsko evidujú nízku mieru fajčenia v spoločnosti v porovnaní so zvyškom Európy. Dôvodom je aj to, že mnoho ľudí prešlo na moderné alternatívy, jednou z nich sú aj nikotínové vrecúška ZYN ® vyrábané spoločnosťou Swedish Match. Sú bez tabaku a dechtu a pri ich užívaní nedochádza k spaľovaniu a teda predstavujú menšie riziko pre zdravie. Je to niečo úplne iné ako bežné tabakové výrobky.

Nikotínové vrecúško si stačí vložiť pod hornú peru a nechať pôsobiť. Keď sa nikotín začne uvoľňovať, človek pocíti jemné štípanie v závislosti od obsahu nikotínu a príchute výrobku. Vrecúško v ústach ostáva po dobu 20 až 45 minút a následne by sa malo odložiť pod záchytné viečko (aby sa zabránilo tvorbe odpadu!). Veľkou výhodou je, že môžete konzumovať svoj nikotín bez dymu – a že svoje okolie neobťažujete nepríjemným cigaretovým dymom.

ZYN ® je dostupný v troch príchutiach. Vybrať si môžete medzi citrónom (ZYN ® Citrus), mätou (ZYN ® Cool Mint) a kávou (ZYN ® Espressino). Všetky produkty majú dve nikotínové sily, 3 mg/vrecúško a 6mg/vrecúško, čo vám umožní nájsť variantu, ktorá vám vyhovuje najviac.

„Ako fajčiarovi mi vždy vadilo, keď nebolo kam zahodiť ohorok. Žiadny popolník alebo odpadkový kôš na dohľad a niečo, čo smrdí ako uhasená cigareta, pri sebe jednoducho dlho nosiť nechcete. Vyzerá to ako úplná maličkosť, ale jeden z dôvodov, prečo mám rád nikotínové vrecúška, je práve toto – krabičky majú samostatné priehradky na použité vrecúška! Nemusím nikam nič vyhadzovať a riešiť smradľavé ohorky,“ hovorí užívateľ nikotínových vrecúšok.

Nikotínové vrecúška ZYN ® sú určené len pre dospelých nad 18 rokov. Ide o výrobok, ktorý poskytuje pohodlný, diskrétny a okamžitý zážitok z nikotínu. Neobsahujú žiadny tabak ani decht. Sú vyrobené zo surovín v potravinárskej kvalite, predovšetkým z vody, rastlinných vlákien, zložiek s aromatickými vlastnosťami a nikotínu, ktorý je ale vysoko návykový.