Európska krajina zaplatí ľuďom za očkovanie. Chce ich tak odmeniť za zodpovedný prístup k pandémii

Takto sa snažia pomôcť v pozitívnej propagácii k vakcinácii. Symbolická odmena bude ceniť zodpovedný prístup občanov. Jedinou podmienkou je zaočkovať sa do konca mája.

Srbská vláda bude v snahe posilniť vakcináciu proti koronavírusu ponúkať peniaze ľuďom, ktorí sa nechali zaočkovať. V stredu uviedla, že každému, kto do konca mája dostal aspoň jednu dávku vakcíny vyplatia 3 000 srbských dinárov, čo je zhruba 25 eur. Úrady už predtým organizovali vakcináciu bez objednávania sa a tiež oznámili zriadenie očkovacích miest v niektorých nákupných centrách v Belehrade.

Už je zaočkovaná skoro tretina obyvateľstva

Srbsko vedie vo vakcinácii na Balkáne, záujem o očkovanie však nedávno oslabil. Európska krajina dosiaľ dosiahla v sedemmiliónovej krajine čísla, kde najmenej jednu dávku vakcíny zhruba dva milióny ľudí. Srbsko používa vo svojom programe vakcíny od firiem Sinopharm, Pfizer, AstraZeneca a aj ruskú očkovaciu látku Sputnik V.

Srbská vláda prezentuje očkovanie ako „jediný spôsob, ako sa dostať späť k životu, ktorý si pamätáme pred rokom 2020 a pandémiou koronavírusu“.

Na Balkáne Srbsko vedie

Európska komisia v apríli avizovala, že na vlastné náklady dodá do Albánska, Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory, Kosova, Severného Macedónska a Srbska 651 – tisíc dávok vakcíny od americko-nemeckého konzorcia Pfizer-BioNTech. Dodávky očkovacích látok financované EÚ budú prúdiť do krajín západného Balkánu každý týždeň až do augusta. Financie na tento účel sa čerpajú z balíka v hodnote 70 miliónov eur, ktorý vlani v decembri schválila Európska komisia.

Väčšina z uvedených balkánskych krajín mala doteraz problémy s obstarávaním vakcín proti covidu. Výnimkou je Srbsko, ktoré vedie úspešnú očkovaciu kampaň použitím vakcíny od čínskej firmy Sinopharm a ruskej vakcíny Sputnik V. Ani jednu z týchto vakcín zatiaľ neschválila Európska lieková agentúra (EMA) – liekový regulátor EÚ.