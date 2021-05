Švajčiarsko sa zbavuje bezdomovcov. Daruje im jednosmerný lístok kamkoľvek do Európy

Pasujú sa s ním najlepšie, ako vedia, neraz však situáciu komplikuje užívanie alkoholu či drog. Švajčiarske mesto sa rozhodlo s týmto problémom vysporiadať bizarným spôsobom, kvôli čomu čelí ostrej kritike. Bezdomovcom chcú darovať jednosmerný lístok kamkoľvek do Európy.

Bezdomovcom ponúkajú jednosmerný cestovný lístok, do mesta sa nesmú vrátiť

Mesto Bazilej je s počtom obyvateľov viac ako 170 000 tretie najväčšie vo Švajčiarsku. Mnoho ľudí ho zbožňuje kvôli jeho architektúre a kultúre, na svoje si tu prídu milovníci umenia, ale aj dobrého jedla, píše portál Unilad. Mesto je však nespokojné s množstvom bezdomovcov a rozhodlo sa, že sa ich zbaví, a to vskutku nezvyčajným spôsobom. Ľuďom bez domova ponúka jednosmerný lístok na vlak, autobus alebo na lietadlo kamkoľvek do Európy.

Podľa portálu 20 Minutes o jednosmerný lístok môže požiadať každý, kto v Bazilji nemá kde bývať. Musí však podpísať zmluvu, v ktorej sa zaviaže, že sa na určitý čas do mesta nevráti. Akonáhle sa ukáže, že bezdomovec zmluvu porušil, môže byť z mesta nasilu deportovaný.

O cestovný lístok prejavilo záujem zatiaľ 31 ľudí bez trvalého bydliska v Bazileji, medzi nimi aj ľudia pôvodom z Belgicka, z Nemecka, z Talianska a z Rumunska. Niekoľkým z nich mesto zabezpečilo letenku do rumunského hlavného mesta Bukurešť.

Zbavujú sa mestá zodpovednosti?

Nejde o prvý prípad, kedy sa mestá rozhodli zbaviť sa bezdomovcov kontroverzným spôsobom. Ako v roku 2018 informoval portál The Guardian, o podobný počin sa pred niekoľkými rokmi pokúsilo aj niekoľko miest vo Veľkej Británii. Dáta v tom čase ukazovali, že od roku 2015 rôzne mestské časti v Británii zakúpili bezdomovcom až 6 810 jednosmerných cestovných lístkov. Británia tak chcela ľudí bez domova podporiť v tom, aby sa vrátili do oblastí, kde majú rodiny alebo hoci aj vzdialených príbuzných, ktorí by mohli plniť funkciu podpornej siete pre človeka v náročnej životnej situácii.

Mestá, ktoré tak konali, sa kritike bránili. Poukazujú na to, že nikto ľudí bez domova nasilu nenúti, aby odišli. O cestovné lístky môžu prejaviť záujem dobrovoľne. Niekoľkí ľudia bez domova sa však ozvali, že mestá ich chceli poslať na miesta, kde nikdy predtým neboli a mali pocit, že nemajú na výber a ponuku musia prijať, či chcú alebo nie. Podľa mnohých kritikov je toto bizarný spôsob, akým chcú mestá vyčistiť svoje ulice a zbaviť sa tak zodpovednosti.