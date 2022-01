Správa vo fľaši sa vyše 25 rokov plavila zo Škótska do Nórska. Čo napísalo 8-ročné dievča v odkaze?

Podobných príbehov ste už aj na našom webe mohli čítať niekoľko. Na objavení fliaš s odkazmi, ktorých dátum „výroby“ sa datuje niekoľko desiatok či stoviek rokov do minulosti, je skrátka niečo fascinujúce. A teraz sa podarilo nájsť ďalšiu, ktorá sa po mori na severe Európy plavila 25 rokov.

Možno si poviete, že je to málo. Keď si ale uvedomíte, že táto správa neplávala až tak ďaleko, uvedomíte si, že to bolo naozaj dlho.

Takmer 9-ročné dievčatko fľašu s odkazom vyhodilo ešte v roku 1996 v rámci školského projektu. Nikto však nedúfal, že sa napokon akúkoľvek z vtedy do mora vyhodených fliaš podarí aj objaviť, píše web Independent. No podarilo sa.

Odkaz, ktorý sa v mori plavil 25 rokov

Autorkou odkazu bola istá 8,5-ročná Joanna Buchan zo škótskeho mestečka Peterhead. Tá – rovnako ako aj jej spolužiaci v tom čase – sa zapojila so školou do projektu. Ich úlohou bolo napísať odkaz vo fľaši, pričom tie následne putovali do vôd Severného mora.

Samozrejme, pri podobných projektoch len málokto verí, že jeho odkaz niekto aj nájde, keďže viaceré už takto skončili napokon na dne morí a oceánov. Joannin odkaz ale po štvrťstoročí našla o vyše 1 287 kilometrov ďalej, na pláži v severonórskom meste Gåsvær, Elena Andreassen Haga.

Tá zelenú fľašu s odkazom našla so svojím synom ešte v roku 2020 a, samozrejme, rozhodla sa autorku vypátrať, keďže existovala veľmi veľká šanca, že vzhľadom na vek, v ktorom odkaz napísala, je ešte nažive.

Nájsť ju pomohli sociálne siete

Po vyhľadávaní a zdieľaní informácií cez sociálnu sieť Joannu našla na Facebooku. Dnes už 34-ročná žena ale na správu od nálezkyne nijak nereagovala. Až do minulého týždňa, teda po takmer 2 rokoch.

Správa totiž skončila v Joaninej schránke medzi spamom a nebyť toho, že si v Messengeri robila poriadky, asi by na správu od Nórky ani nenatrafila. Ako priznala portálu Independent, chvíľu jej trvalo, kým si rozpamätala, že bola súčasťou nejakého projektu. Na samotné písanie listu si už ale nespomínala vôbec.

„Aj pre mňa to bolo prekvapenie,“ priznala s úsmevom dnes už 34-ročná Joanna, ktorá dnes žije a pracuje v Austrálii a zo Škótska odišla. Čo v samotnom odkaze ale písala?

„Nemám rada chlapcov,“ napísala

Školopovinná žiačka v ňom zaznamenala momenty svojho vtedajšieho života – píše v ňom o svojom psíkovi Dougalovi, o školských projektoch, čo všetko zbierala (pogy a plyšové medvedíky). Spomenúť nezabudla ani svojho najlepšieho priateľa a to, že miluje sladkosti.

„A, mimochodom, neznášam chlapcov. S úctou, Joanna Buchan,“ napísala na záver listu.

Príbeh vzbudil vlnu záujmu najmä v posledných dňoch, keď sa jeho autorka po dvoch rokoch ozvala nálezkyni. 37-ročná Nórka Elena priznala, že „sa nestáva často, že nájdete niečo s takýmto významom“.

Keď fľašu otvorili, museli byť veľmi opatrní, keďže fľaša bola v Severnom mori viac než štvrťstoročie. „Napokon sa nám ho (odkaz, pozn.) ale podarilo rozložiť a prečítať,“ uviedla médiám Elena.

Zaujímavý je ale aj samotný príbeh toho, ako sa fľaše s odkazmi do mora vôbec dostali. Tie tam vyhodil rybár menom Gary Bruce, ktorý kedysi v prístave Peterhead pracoval na lodi. Jeho manželka Jane totiž žiakov, vrátane Joanny, v tej dobe učila a práve úlohou jej muža bolo, aby fľaše do mora vypustil. So spomienkami na tento projekt sa podelil taktiež prostredníctvom svojho profilu na Facebooku.