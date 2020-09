Je toto skutočná vlajka danej krajiny? Tento kvíz dokáže potrápiť aj toho, kto vlajky Európy dobre pozná

Na hodinách geografie sa prirodzene učíme aj o vlajkách krajín. Mnohí z ich identifikáciou nemajú problém a dokážu ich určovať aj takpovediac “o polnoci”. Čo sa ale stane, ak vlajku mierne upravíme? Dokážete na to prísť? V dnešnom kvíze vás čaká 10 vlajok, z ktorých sú niektoré upravené v grafickom programe. Prídete na to, ktoré to sú?

