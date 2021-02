Spotify na Slovensku zdražuje: O koľko si milovníci hudby priplatia za obľúbenú streamovaciu službu?

Krok, ktorý zrejme nikto nečakal – jedna z najpopulárnejších hudobných streamovacích služieb postupne zdražuje predplatné pre svojich užívateľov. Za využívanie Spotify si priplatíme.

Prišlo to prakticky bez akéhokoľvek predchádzajúceho varovania zo strany populárnej služby. Doposiaľ sa vždy podarilo plány o zdražení akejkoľvek streamovacej služby odhaliť skôr, ako k nemu došlo. Tentokrát si upozornenie o vyššej sume za mesačné predplatné našlo mnoho registrovaných užívateľov Spotify v mailových schránkach.

S kamošmi si za Spotify priplatíte

Ako spoločnosť informovala v mailovom oznámení, od marca si tí, ktorí využívajú Spotify Premium Family priplatia o 2 eurá naviac. Služba toto rodinné predplatné zdražuje z doterajších 8,99 eur na sumu 10,99 eur. Novú cenu už uvádza aj na webe.

Spotify cenu za Premium Family, teda formu predplatného určenú pre najviac 6 užívateľov, zvyšuje od 1. februára 2021. Tí, ktorí toto predplatné už využívajú, však začnú novú sumu platiť až od marca 2021. Majú tak teda ešte necelý mesiac na to, aby sa rozhodli, či toto predplatné budú využívať.

Jednotlivci a dvojice bez zmeny

Zmena cien sa nijako nedotkne zvyšných dvoch foriem predplatného. Cena zostáva nezmenená pri individuálnom predplatnom pre jedného užívateľa (stojí 5,99 eur/mesiac) aj pri programe pre dvojice (7,99 eur/mesiac).

Spotify ceny za rodinné predplatné zvýšilo už vo viacerých krajinách. Tento krok nie je veľmi populárny, no vzhľadom na to, že služba je neustále kritizovaná za to, že umelcom, ktorých hudbu na streamovanie ponúka, platí žalostne málo, je to viac-menej pochopiteľné. Treba už len dúfať, že zisk zo zvýšenej ceny predplatného pôjde tam, kam má – teda najmä do peňaženiek hudobníkov.

Rodinné predplatné majú primárne využívať rodinní príslušníci žijúci v jednej domácnosti. Výhodné je však aj pre partie kamarátov či známych, ktorí takto výrazne ušetria za predplatné Spotify. Ak by totiž mali platiť individuálne 5,99 eur za mesiac, viac sa im oplatí dať dohromady partiu 6 ľudí, ktorí sa na sumu 10,99 eur poskladajú. Mesačné predplatné ich tak vyjde dohromady zhruba 1,83 eur.