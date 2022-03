Spotify a Discord hlásia globálny výpadok. Tisícky ľudí nahlásili, že im nefunguje aplikácia či odosielanie správ

Platforma na streamovanie zvuku Spotify a platforma na odosielanie správ Discord v utorok večer prestali fungovať.

Dnes, v utorok zhruba od siedmej večer začali užívatelia na celom svete nahlasovať služby Spotify a Discord na webe DownDetector. Ten za necelú hodinu zaznamenal takmer 200-hlásení na službe Spotify.

Something’s not quite right, and we’re looking into it. Thanks for your reports!

— Spotify Status (@SpotifyStatus) March 8, 2022