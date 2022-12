Spoločnosť Pantone vyhlásila farbu roka 2023. Trendom budúceho roka bude Viva Magenta

Už tradične spoločnosť Pantone na konci roka vyhlasuje farbu na ďalší rok. Nevyberá ale náhodne, každá farba má svoje opodstatnenie. Aké odtiene budú dominovať roku 2023?

Každý december Pantone vyhlasuje, ktorá farba bude kraľovať ďalšiemu roku. Ako informuje CNN, rok 2023 sa ponesie v znamení Viva Magenta. Je to netradičný odtieň, ktorý má vystihovať netradičnú dobu, v ktorej žijeme. Podľa spoločnosti Pantone v sebe Viva Magenta spája teplé, ale aj chladné tóny.

Zvolená farba má vyjadrovať nebojácnosť, odvahu a vzbudiť pocity radosti a optimizmu. Viva Magenta má zároveň vyjadriť aj silu a odvahu experimentovať a vyjadriť sa bez zábran. Farba, ktorú Pantone vyberá, má vystihovať najaktuálnejšie trendy nielen v módnom priemysle, ale aj v kráse, v priemysle a v interiérovom dizajne.

An unconventional shade for an unconventional time:

a new vision. Color of the Year 2023: PANTONE 18-1750 Viva Magenta

Vibrating with vim and vigor, a shade rooted in nature descending from the red family demonstrating a new signal of strength.https://t.co/vxEQlBykRT#Pantone pic.twitter.com/pRIP6bI2NH

— PANTONE (@pantone) December 2, 2022