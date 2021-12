Má odrážať vieru vo svetlejšie začiatky: Farba roka 2022 je fialová, jej odtieň však mnohých mätie

Spoločnosť Pantone, tak ako každý rok, aj tento predstavila farbu, ktorú počas nasledujúcich 12 mesiacov uvidíte takmer všade. Stal sa ňou odtieň, ktorý ľudí mätie – je ňou fialová, no nie je to fialová.

Very Peri je odtieň, ktorý spoločnosť Pantone vyhlásila za farbu roka 2022. Na prvý pohľad jemne fialová farba sa však podľa odborníkov zo spoločnosti nemá označovať ako fialová, nakoľko ide o odtieň skombinovaný z modrej a červenej.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa PANTONE (@pantone)

Farba roka 2022 má podľa americkej firmy Pantone, v ktorej ju odborníci vytvorili, reprezentovať očakávania z optimistickej budúcnosti. Zároveň má ale tiež v ľuďoch vyvolávať vynaliezavosť či kreativitu. Vytvorením tejto farby odborníci z Pantone podľa svojich slov zhrnuli aktuálne pocity zo stále pretrvávajúcej celosvetovej pandémie.

Odtieň, ktorý v roku 2022 uvidíte nielen na rôznych kúskoch oblečenia, ale aj v prvkoch interiérového dizajnu, dostal oficiálne označenie PANTONE 17-3938 Very Peri.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa PANTONE (@pantone)

„Pantone farba roka odráža to, čo sa deje v našej globálnej kultúre. Vyjadruje to, čo ľudia hľadajú a na čo môže táto farba odpovedať,“ uviedla viceprezidentka spoločnosti Pantone Color Institute, Laurie Pressman. Farba Very Peri má podľa nej odrážať nádej v ťažkých časoch, kedy svet neustále bojuje s pandémiou a reprezentovať rozsiahle možnosti, ktoré pred ľudstvom stoja.