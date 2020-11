Spoločnosť, ktorá pracuje na nádejnej vakcíne, založili deti tureckých imigrantov. Dnes má astronomickú hodnotu

Vedeli ste však, že nemeckú spoločnosť založili deti Turkov, ktorí do krajiny pôvodne pricestovali ako imigranti? Sú dôkazom toho, že géniovia sa môžu ukrývať aj tam, kde by ste to možno nečakali.

Spoločnosť založili deti tureckých imigrantov

Spoločnosť BioNTech bola založená v nemeckom meste Mainz, konkrétne na ulici An der Goldgrube, čo v preklade znamená Pri zlatej bani. Jej zakladatelia vtedy nemohli ani len tušiť, že ich podnik sa raz skutočne na zlatú baňu premení, píše portál The Guardian.

Pfizer-BioNTech Covid-19 vaccine is 90% effective & uses technology developed by an immuno-oncology company, BioNTech, co-founded by husband-wife Turkish scientist duo, Ugur Sahin and Ozlem Tureci, in Germany. A proud moment for all Turkish scientists dispersed around the world! pic.twitter.com/uVEyRVmsFu — Ebru Erbay (@EbruErbayLab) November 9, 2020

Ako sme vás informovali, BioNTech sa v súčasnosti podieľa na testovaní vakcíny proti koronavírusu spolu s americkou farmaceutickou spoločnosťou Pfizer. BioNTech a Pfizer predbehli všetkých ostatných a stali sa prvými na svete, ktorým sa podarilo výskum vakcíny posunúť do tretej, kľúčovej fázy.

Hodnota spoločnosti BioNTech sa od jej založenia vyšplhala do závratných výšok, s obrovským náskokom predbehla dokonca aj najväčšieho národného prepravcu v Nemecku, Lufthansu. Úspech je to o to väčší, že spoločnosť nebola založená až tak dávno, v roku 2008 ju založil turecký manželský pár, vedci Özlem Türeci a Ugur Sahin a rakúsky onkológ Christoph Huber. Türeci aj Sahin sú pritom deťmi tureckých imigrantov, ktorí do Nemecka pricestovali za prácou ešte okolo roku 1960.

BioNTech pôvodne pracoval na novej liečbe rakoviny

Pôvodným cieľom vedcov bolo vytvárať nové spôsoby liečby rakoviny za pomoci imunoterapie. Akonáhle však svet paralyzovala pandémia koronavírusu, spoločnosť, ktorá zamestnáva približne 1 300 ľudí, okamžite presmerovala zdroje a pustila sa do výskumu vakcíny. Pre nemecký Manager Magazin sa vyjadril generálny riaditeľ BioNTechu, Ugur Sahin, ktorý hovorí, že už v januári, keď situácia ešte nebola taká vážna, vedel, že do apríla sa budú zatvárať školy nielen v Číne, ale aj v Nemecku.

We provided an update on the potential timelines for the #COVID19 #vaccine candidate BNT162b2. We will seek approval only if the data provides a clear picture in three key areas: safety, efficacy, manufacturing quality. Read more in @WSJ by @bopanc. https://t.co/62njuhX3lu — BioNTech SE (@BioNTech_Group) October 16, 2020

Nemecko zažilo svoj prvý lockdown napokon už v marci, v tom čase však už BioNTech pracoval na 20 možných kandidátoch na vakcínu proti koronavírusu. Päť z nich sa dostalo do užšieho výberu a v rámci projektu Lightspeed ich skúmalo 500 špičkových vedcov. V rozhovore pre Echo Online sa Sahin vyjadril, že spoločnosť by vakcínu dokázala vyrobiť aj sama, mala by však problém s distribúciou, preto si na pomoc zavolala Pfizer.

Nejde pritom o prvú spoluprácu, Pfizer so spoločnosťou BioNTech spolupracoval už v roku 2018, kedy sa pracovalo na vývoji novej vakcíny proti chrípke. Čo sa vakcíny proti koronavírusu týka, Pfizer zatiaľ investoval 185 miliónov dolárov a po dokončení výskumu plánuje investovať ďalších 563 miliónov dolárov.